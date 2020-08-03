«Кремль хочет моей смерти»: исповедь предателя

Власти России убьют бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова , если смогут. Об этом сам Родченков заявил The Guardian.

В 2015 году, как сообщал «Рамблер», Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обвинило Родченкова в умышленном уничтожении допинг-проб, тот подал в отставку, бежал в США и стал информатором ВАДА по делу об употреблении российскими спортсменами запрещенных препаратов.

Вчера он заявил The Guardian, что рад быть на стороне правды, но хорошо знает цену, которую может за это заплатить, — Кремль убьет его, если сможет.

«Это факт», — убежден Родченков.