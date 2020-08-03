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«Кремль убьет меня»: Родченков сделал признание 

Артём Кульша и ещё 2 11 часов назад
«Кремль хочет моей смерти»: исповедь предателя
Фото: ТАСС
Власти России убьют бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, если смогут. Об этом сам Родченков заявил The Guardian.
В 2015 году, как сообщал «Рамблер», Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обвинило Родченкова в умышленном уничтожении допинг-проб, тот подал в отставку, бежал в США и стал информатором ВАДА по делу об употреблении российскими спортсменами запрещенных препаратов.
Вчера он заявил The Guardian, что рад быть на стороне правды, но хорошо знает цену, которую может за это заплатить, — Кремль убьет его, если сможет.

«Это факт», — убежден Родченков.

Он выразил уверенность, что российские власти будут пытаться его убить, даже когда Владимир Путин перестанет быть президентом России. При этом Родченков подчеркнул, что боялся смерти от руки Кремля лишь в течение двух или трех дней.
В июле журналисты Владимир Соловьев и Дмитрий Губерниев заявили, что Родченков, возможно, умер. Они объяснили это неизвестностью его местонахождения. В июне 2018 года вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов заявил, что Родченков пытался покончить с собой.
Комментарии 113
Зимние виды спорта , Григорий Родченков , Владимир Соловьев , Александр Ионов , Дмитрий Губерниев , Владимир Путин , Всемирное антидопинговое агентство , The Guardian
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