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Главу РУСАДА захотели уволить 

Lenta.ru и ещё 63 13 часов назад
Главу РУСАДА захотели уволить
Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»
Главу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса захотели уволить. Об этом сообщает РБК.
По информации издания, в среду, 5 августа, этот вопрос поднимут на заседании наблюдательного совета организации. Функционеру придется уйти в отставку, если за это проголосует большинство членов совета. Это правило закреплено в регламенте РУСАДА.
При этом источники РБК отмечают, что кворум может быть не собран. «Есть вариант, при котором Ганус остается на своем посту до конца мандата, который истекает через год, а потом придет новый человек», — рассказал один из них. Уточняется, что в министерстве спорта России также обсуждается вопрос недоверия Ганусу.
13 июля сообщалось, что в финансовой деятельности РУСАДА нашли несоответствия. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что Ганус напрасно ранее отверг обвинения в наличии проблем с отчетностью.
Ганус занимает пост гендиректора РУСАДА с 2017 года. Он не раз заявлял о наличии разногласий с руководителями российского спорта.
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Комментарии 3
Зимние виды спорта , Станислав Поздняков , Юрий Ганус , Минспорта , РБК
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