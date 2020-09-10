Губерниев попытался оправдаться за поцелуй с Семенович 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
12 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
13:45
Уфа Уфа
Урал
Урал
16:30
Химки Химки
Ахмат
Ахмат
19:00
Сочи Сочи
12 сентября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Эйбар
Эйбар
17:00
Сельта Сельта
Гранада
Гранада
19:30
Атлетик Б Атлетик Б
Кадис
Кадис
22:00
Осасуна Осасуна
12 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
×
Астон Вилла Астон Вилла
Фулхэм
Фулхэм
14:30
Арсенал Арсенал
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
17:00
Саутгемптон Саутгемптон
13 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Динамо М
Динамо М
16:30
Рубин Рубин
Ротор
Ротор
19:00
Краснодар Краснодар
ЦСКА
ЦСКА
19:00
Спартак М Спартак М
13 сентября

Испанская Примера

3 из 6
Все матчи
Барселона
Барселона
×
Эльче Эльче
Алавес
Алавес
15:00
Бетис Бетис
Вальядолид
Вальядолид
17:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
13 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
16:00
Лестер Сити Лестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
18:30
Эвертон Эвертон
14 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Зенит
Зенит
18:30
Арсенал Арсенал
Ростов
Ростов
20:30
Локомотив М Локомотив М
14 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
20:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
22:15
Челси Челси
18 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Краснодар
Краснодар
20:00
Химки Химки
18 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Хетафе
Хетафе
22:00
Осасуна Осасуна
18 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Бавария
Бавария
21:30
Шальке-04 Шальке-04
19 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Урал
Урал
16:30
Зенит Зенит
Ростов
Ростов
19:00
Ротор Ротор
19 сентября

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
17:00
Эйбар Эйбар
Сельта
Сельта
22:00
Валенсия Валенсия
19 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Штутгарт
Штутгарт
16:30
Фрайбург Фрайбург
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
16:30
Арминия Арминия
Унион
Унион
16:30
Аугсбург Аугсбург
19 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Эвертон
Эвертон
14:30
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
17:00
Фулхэм Фулхэм
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
19:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас

Губерниев попытался оправдаться за поцелуй с Семенович 

Вероника Полынина 10 сентября 2020
Губерниев попытался оправдаться за поцелуй с Семенович
Фото: РИА Новости
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слухи о романе с певицей Анной Семенович.
Как писал «Рамблер», ранее «Комсомольская правда» опубликовала фотографии, на которых Губерниев и Семенович выходят из машины в загородном поселке. На одном снимке Губерниев и Семенович идут, держась за руки. На другом комментатор целует певицу в щеку. Также издание напомнило, что на фестиваль «Славянский базар» в Витебске Губерниев и Семенович добирались в одном купе.

«Целый день просят комментарии про историю с Аней Семенович! И никому не пришло в голову, что это просто обычный рабочий момент!», — попытался оправдаться Губерниев в своем телеграм-канале.

Губерниева заметили целующим Семенович
Отметим, что ранее Семенович признавалась, что состоит в отношениях с мужчиной, однако его личность раскрывать не стала. Она лишь отметила, что ее спутник неплохо зарабатывает. Что касается Губерниева, он разведен, его супругой была экс-чемпионка мира по легкой атлетике, бегунья, а ныне спортивный комментатор Ольга Богословская. В 2002 году у пары родился сын Михаил.
Видео дня. По силам ли Медведеву выиграть турнир Большого шлема
Комментарии 2
Зимние виды спорта , Ольга Богословская , Дмитрий Губерниев , Анна Семенович , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболистка продолжит карьеру в мужском клубе
Футболистка продолжит карьеру в мужском клубе
Фигурист Воронов объявил о завершении карьеры
Фигурист Воронов объявил о завершении карьеры
Неймар вернулся к тренировкам после коронавируса
Неймар вернулся к тренировкам после коронавируса
Российская теннисистка выиграла US Open в паре с немкой
Российская теннисистка выиграла US Open в паре с немкой
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
00:34
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
Летние виды спорта
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская теннисистка оголилась в Сети и поплатилась
02:45
Российская теннисистка оголилась в Сети и поплатилась
Теннис
Горячее «дерби всея Руси»
00:30
Горячее «дерби всея Руси»
Футбол
Загитова фактически завершила карьеру
04:26
Загитова фактически завершила карьеру
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение