Губерниев попытался оправдаться за поцелуй с Семенович 

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слухи о романе с певицей Анной Семенович.
Как писал «Рамблер», ранее «Комсомольская правда» опубликовала фотографии, на которых Губерниев и Семенович выходят из машины в загородном поселке. На одном снимке Губерниев и Семенович идут, держась за руки. На другом комментатор целует певицу в щеку. Также издание напомнило, что на фестиваль «Славянский базар» в Витебске Губерниев и Семенович добирались в одном купе.
«Целый день просят комментарии про историю с Аней Семенович! И никому не пришло в голову, что это просто обычный рабочий момент!», — попытался оправдаться Губерниев в своем телеграм-канале.
Отметим, что ранее Семенович признавалась, что состоит в отношениях с мужчиной, однако его личность раскрывать не стала. Она лишь отметила, что ее спутник неплохо зарабатывает. Что касается Губерниева, он разведен, его супругой была экс-чемпионка мира по легкой атлетике, бегунья, а ныне спортивный комментатор Ольга Богословская. В 2002 году у пары родился сын Михаил.