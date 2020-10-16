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Министр спорта высказался о возможном отстранении России от всех соревнований 

Lenta.ru и ещё 3 6 часов назад
В РФ отреагировали на отстранение от всех соревнований
Фото: Lenta.ru
Министр спорта России Олег Матыцин высказался о возможном отстранении страны от всех соревнований. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Матыцин выразил надежду, что слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по спору Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) завершатся в пользу России. «Но я всегда руководствуюсь тем, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Какое бы решение ни было принято, каким бы жестким оно ни было, Россия — мощная, самостоятельная спортивная держава», — посчитал он.
Министр подчеркнул, что контракты, подписанные с международными федерациями до решения суда, остаются в силе. «Наша страна играет огромную роль как надежный партнер, который всегда выполняет свои обязательства. Кто может быть заинтересован в том, чтобы разрушить эту систему?» — подытожил он.
Слушание по делу РУСАДА против WADA пройдет в ноябре. Российская сторона намерена опротестовать санкции, наложенные организацией.
WADA наложило санкции на российский спорт в декабре 2019-го. Россия была отстранена от крупных турниров на четыре года, а также лишена права их проведения, РУСАДА также было лишено статуса соответствия. Наказание последовало после выявления махинаций с данными Московской антидопинговой лаборатории.
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Зимние виды спорта , Летние виды спорта , Олег Матыцин , Всемирное антидопинговое агентство
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