Легендарная горнолыжница шокировала сеть откровенными фото

Линдси Вонн — одна из лучших спортсменок в истории горнолыжного спорта: золото и две бронзы ОИ, две победы на ЧМ (плюс 3 серебра и 3 бронзы) и 4 Кубка мира. Круче нее в скоростных дисциплинах не было никого. Кто знает, сколько еще могла Линдси выиграть, но после ЧМ-2019 американка приняла решение завершить карьеру.

Фото: Instagram Instagram

Кстати, однажды Линдси решила, что с нее хватит уничтожать всех в женских турнирах и попросилась в мужские.

«Я тренируюсь с мужчинами, и мне это нравится. Они заставляют меня кататься еще лучше. Я всегда чувствую, что становлюсь сильнее, когда выступаю против них. Так что я хотела бы иметь возможность соревноваться с мужчинами и посмотреть, на что способна.

Знаю, что я не выиграю, но мне хочется хотя бы попробовать. Думаю, я стала победительницей достаточного количества этапов Кубка мира, чтобы мое желание уважали», — говорила Вонн в 2017 году.

На мужские соревнования ее так и не пустили.

Первым супругом Линдси стал американский горнолыжник Томас Вонн. Но после четырех лет совместной жизни в пара распалась. Однако девушка сохранила себе фамилию бывшего мужа.

Затем Линдси два года встречалась с легендарным гольфистом Тайгером Вудсом, а с 2018-го ее избранником является хоккеист Пи-Кей Суббан из «Нью-Джерси».

Во время карьеры Линдси часто приглашали на съемки в модных журналах — фигура у горнолыжницы была просто бомбической. Но после ухода из спорта потребность в постоянных тренировках отпала. И под последними фотографиями Вонн подписчики стали оставлять не очень приятные комментарии. В какой-то момент Линдси это надоело.

«Есть безжалостные комментарии и истории в СМИ, которые разрывают мое тело на части. Признаюсь — иногда мне от этого больно. Я нормальный человек, иногда я сутулюсь, у меня есть складки на животе, мой целлюлит проявляется на ягодицах Но я всегда помню, чего я смогла добиться с помощью этого тела и насколько я сильна.