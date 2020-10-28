Призер Олимпийских игр умер в 37 лет

Смерть наступила 26 октября. Причина и обстоятельства произошедшего не раскрываются. Были ли у спортсмена проблемы со здоровьем, также не уточняется.

Призером Олимпиады в Ванкувере Аджей стал в паре с Томасом Флорщютцем. В 2011 году немец также стал чемпионом мира и Европы в четверках. Аджей был первым чернокожим спортсменом, представлявшим Германию на зимних Олимпийских играх.