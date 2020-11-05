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«Отстранить на восемь лет»: Родченков призвал не прощать Россию 

Газета.Ru 2 часа назад
Родченков озвучил наказание для России
Фото: ТАСС
В судьбоносную для российского спорта неделю Григорий Родченков дал большое интервью британским журналистам. В нем экс-глава Московской антидопинговой лаборатории призвал WADA расширить санкции по отношению к атлетам из России, заявив, что заслуженным наказанием будут не четыре года отстранения от чемпионатов мира и Олимпийских игр, а все восемь.
«Главный архитектор обмана, ставший разоблачителем». Именно так Григория Родченкова представляет Evening Standard, эксклюзивное интервью которому дал информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA). Находясь в укрытии в США, 62-летний Родченков поделился мнением относительно будущего решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне, который со 2 по 5 ноября рассмотрит апелляцию Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на обвинительный вердикт WADA.

«Решение CAS может быть разочаровывающим»

По словам скандального спикера, CAS обязан оставить в силе решение исполкома WADA, который в конце 2019 года единогласно признал Россию виновной в махинациях с базой данных Московской антидопинговой лаборатории и выписал РУСАДА четырехлетний бан.

«Ситуация в России становится еще хуже… Саботаж усугубляется фальсификациями, ложью и отрицанием, идущими по бюрократической лестнице сверху вниз. Российские власти были настолько горды своими мошенничествами и проступками, что в ноябре 2019 года выпустили в эфир пропагандистский фильм под названием «Мутная WADA», в котором нет ни единого слова правды», — уверен Родченков.

Англичане пишут, что во многом благодаря данным экс-главы Московской лаборатории, а также его дневникам Россия и оказалась на скамье подсудимых в попытке отменить четырехлетний запрет на участие в международных соревнованиях. Однако сам Родченков настаивает: «Россия заслужила отстранение не на четыре, а на восемь лет».
Помимо этого беглый химик утверждает, будто бы база данных Системы управления лабораторной информацией (LIMS), объединяющей образцы как из Московской, так и из Сочинской лабораторий, была фальсифицирована, чтобы возложить вину на него.

«Только от высших аппаратчиков можно было получить директиву фальсифицировать базу данных LIMS, чтобы состряпать ложные и безграмотные тексты с хромой и прозрачной попыткой унизить меня, разоблачителя коррупции. Я вообще никогда не писал этих текстов!» — уверяет бывший спортивный чиновник.

Evening Standard напоминает, что после побега в Штаты Родченков продолжал снабжать власти информацией о российских махинациях, что сыграло большую роль в различных санкциях, введенных в отношении России. В то же время накануне зимней Олимпиады в Пхенчхане CAS отменил запрет на участие в соревнованиях 28 отечественных спортсменов. Держа в уме тот случай, Родченков призывает Запад не жалеть Россию в преддверии последнего, судьбоносного слушания в Лозанне:
«Решение CAS может быть разочаровывающим и шокирующим, что мы уже видели в феврале 2018-го. Решение зависит от бремени доказывания. Как судебный орган, CAS нуждается в обновлении и реформировании, наряду с другими спортивными руководящими органами, такими как Международный олимпийский комитет (МОК), WADA и международные федерации.
В рамках этой ущербной системы управления спортом российские мошенники могут еще раз избежать надлежащих санкций и наказаний, а затем каким-то образом участвовать в Олимпиаде в Токио в следующем году. Если это произойдет, то борьба с допингом потеряет еще больше доверия… Как бы трудно это ни было представить».

О чем еще сказал Родченков

— об угрозах жизни:
«Я не в состоянии оценить угрозу. Находится ли она близко или далеко… Я не боюсь по ночам. Я живу своей собственной жизнью и чувствую себя хорошо».
— как подтвердил свой авторитет:
«Я предоставил десятки письменных показаний под присягой, меня подвергали допросам и перекрестным допросам. Становилось ясно вновь и вновь, что представленные мною доказательства правдивы, надежны и поддаются проверке».
— о Владимире Путине:
«Когда вы работаете на Путина, сказать «нет» — не вариант. Думаю, что умные люди во всем мире видели, что происходит с теми, кто бросает вызов приказам Путина. У меня не было другого выбора, кроме как выполнять работу, которая была заказана моим начальством… Вот только когда я увидел возможность раскрыть правду, я полностью посвятил себя этому делу».
— каковы дальнейшие цели:
«В настоящий момент я живу своей жизнью. Хочу донести истину до общественности, продвигать чистый и честный спорт, свободный от спонсируемой государством коррупции. Моя цель состоит в том, чтобы продолжать выявлять правду… Чтобы международный спорт мог освободиться от пагубной коррупции и развиваться в направлении справедливости. Чтобы чистые атлеты могли сражаться за золото на равных условиях».

Реакция в России

Уже на протяжении многих лет чиновники и деятели спорта высказываются о скандальном беглеце, из-за рубежа мечущего стрелы в отечественный спорт. И если на Западе слова Родченкова принимают за чистую монету, то в России они вызывают большие вопросы. Достаточно вспомнить, как в конце прошлого года о нем в контексте отстранения РУСАДА высказывался президент России.
«Поймали этого придурка Родченкова, вытащили за границу. Послушайте, ну у человека явно проблемы с законом — он же говорит, он занимался противозаконной деятельностью, его в тюрьму надо посадить. Вместо этого его назначили руководить антидопинговой лабораторией российской.
Были попытки суицида? Дай Бог ему здоровья, на самом деле, пусть поправится. Однако это же ведь о чем-то говорит… И все основано на показаниях этого человека. На показаниях человека, которому можно ли доверять вообще-то по жизни?
Кроме этого, нам говорят, что он работает под контролем спецслужб США, и это хорошо. Для кого хорошо? Для нас плохо — он работает под контролем. Замечательно, что он работает под контролем. Только не для нас это замечательно», — сказал Владимир Путин.
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Зимние виды спорта , Статьи , Григорий Родченков , Владимир Путин , Всемирное антидопинговое агентство
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