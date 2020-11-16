Бестемьянова назвала травму Медведевой 

— Думаю, что у Медведевой та же травма, которая была в Пхенчхане. Будем ждать возвращения Жени, — приводит слова Бестемьяновой «Чемпионат». — Успеет ли восстановиться хотя бы к следующему сезону? Надеемся. Мы с этим сделать ничего не можем.