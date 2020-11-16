Бестемьянова назвала травму Медведевой 

Евгения Медведева снялась с этапа Гран-при, который пройдет в Москве 20-22 ноября. Под вопросом ее участие в пятом этапе Кубка России, и неизвестно, пустит ли ее ФФККР без отбора на чемпионат России.
В нынешнем сезоне двукратная чемпионка мира выступала только на контрольных прокатах. После них она вернулась к Этери Тутберидзе и снялась с двух этапов Кубка России из-за травмы спины.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова предположила, с чем может быть связано снятие Медведевой с Гран-при России.
— Думаю, что у Медведевой та же травма, которая была в Пхенчхане. Будем ждать возвращения Жени, — приводит слова Бестемьяновой «Чемпионат». — Успеет ли восстановиться хотя бы к следующему сезону? Надеемся. Мы с этим сделать ничего не можем.
Последний раз Женя выступала на чемпионате России в декабре 2019 года — заняла 5-е место после короткой программы и снялась из-за проблем с коньками.
Что касается травмы в Пхенчхане, туда Медведева приехала за олимпийским золотом. Статус двукратной чемпионки мира к этому обязывал. Но Игры-2018 выиграла Алина Загитова, проводившая свой дебютный сезон среди взрослых фигуристов. Медведева заняла 2-е место.