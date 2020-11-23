В ФФККР оценили прокат Трусовой

«Прокат произвольной программы Трусовой хочется просто забыть. Фигуристка шла третьей после короткой программы и надеялась в произвольной исправить ситуацию. Но четверные в этот вечер не пошли. Помарок в прокате было много — в итоговом протоколе значится шесть дидакшен. Стоит отметить, Трусова заявила в произвольной самый сложный контент из того, что планировали показать все участники московского этапа. На четыре четверных не решился никто, включая лидеров мужских соревнований. Но заявить — это одно, а принять грамотное решение, основываясь на готовности спортсмена, — это другая история», — говорится на сайте ФФККР.