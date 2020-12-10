В МИД отреагировали на принятие закона Родченкова

«Не только в нашей стране, а и во всём мире здравомыслящие коллеги считают данный закон политически мотивированным. Это экстерриториальное применение американского законодательства в отношении иностранных тренеров, агентов, менеджеров, представителей государственных учреждений может подорвать всю действующую антидопинговую систему», — сказала Захарова.