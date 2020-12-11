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Минус чемпионат Европы: как российских фигуристов лишили медалей 

News.ru 12 часов назад
Самый страшный прогноз осуществился. Международной союз конькобежцев (ISU) принял решение отменить финал Гран-при и чемпионат Европы по фигурному катанию из-за нестабильной ситуации с коронавирусом. Отмена последнего турнира является особенно болезненной для нашей страны. Российские фигуристы могли претендовать на огромное количество наград европейского первенства, но теперь они остались ни с чем. Как фигурное катание лишилось почти всех крупных стартов, рассказывает NEWS.ru.

Коронавирус победил

О главной причине отмены чемпионата Европы догадаться несложно. Пресловутый коронавирус продолжает устанавливать свои порядки во всём мире. Хорватия, где с 25 по 31 января должно было пройти европейское первенство, как многие другие страны континента, находится сейчас в непростой эпидемиологической ситуации. Начиная с декабря месяца ежедневный прирост заболевших составляет четыре тысячи человек. Ситуация настолько серьёзная, что ещё несколько недель назад арену в Загребе, которая должна была в январе собрать лучших фигуристов Старого света, переделали под госпиталь для больных COVID-19. Очевидно, что в нынешних непростых реалиях соревнования по фигурному катанию в последнюю очередь заботили страну-организатора.
Ситуация усложнялась в том числе и тем, что предугадать, когда улучшится обстановка, было почти невозможно. К концу января коронавирус может как отступить, так и усилить свою зону влияния. Такая непредсказуемость очень сильно связывала руки представителям ISU, которые должны были принять итоговое решение. Каждый из возможных вариантов урегулирования вопроса был сопряжён с большим количеством но. Собственно, а какие варианты были?

Крупицы надежды

Первый — перенести чемпионат Европы на более поздний срок. Этой мысли придерживался вице-президент ISU Александр Лакерник, считая её весьма эффективной.

Здесь два вопроса — стоит ли турнир переносить и если да, то на какие сроки? Сейчас есть возможность передвинуть сроки турнира: нет чемпионата четырёх континентов, юниорского чемпионата мира. Между чемпионатами Европы и мира два месяца. Возможно, есть смысл в переносе, если ситуация не улучшится, — сказал Лакерник Olympic channel.

Второй вариант заключался в поиске нового места для проведения чемпионата Европы. Эту задачу выполнить было ещё тяжелее. Как мы ранее отметили, во всей Европе сейчас нестабильная ситуация. На данном этапе немного нашлось бы добровольцев, желающих принять первенство. Но не в одном желании только дело. Для проведения турнира такого масштаба необходима серьёзная подготовка, есть множество требований, которые нужно соблюсти. В короткие сроки это сделать почти невозможно.
Видимо, в ISU, посчитав, что ни один из предложенных вариантов не даёт стопроцентную гарантию, решили отказаться от европейского первенства. И это уже не первый случай, когда международная организация прибегает к подобным крайним мерам.

Эффект домино

Ведь всё началось намного раньше. Первая отмена случилась ещё в марте, когда ISU отказался от чемпионата мира 2020 года. А дальше всё как в тумане. Турниры друг за другом стали самоуничтожаться. За последние полгода были отменены юниорская серия Гран-при, чемпионат мира среди юниоров и турнир четырёх континентов (для фигуристов из Азии и Америки).
Международная серия Гран-при тоже за этот период претерпела значительные изменения. Из шести традиционных этапов провести удалось только четыре (Канада и Франция отказались от соревнований). Была надежда, что всё-таки финал серии удастся сохранить, не зря же его переносили на неопределённый срок. Но не тут-то было.
В принципе, все эти отмены уже являлись большим намёком на то, что оставшиеся турниры ждёт схожая судьба. Международная организация в этом году работает под девизом «Мы не хотим бороться, у нас коронавирус». Их в какой-то степени можно понять, но легче от этого не становится.

Удар по России

Бесспорно, от отмены чемпионата Европы страдают абсолютно все фигуристы. Мы, будучи передовой державой в фигурном катании, смогли хоть в какой-то степени сохранить соревновательный сезон в России, а вот в Европе, видимо, этот год можно просто вычеркнуть из жизни. Впрочем, нам тоже есть из-за чего грустить.
На протяжении последних лет нашим фигуристам на европейской арене не было равных. Возьмём женскую дисциплину. С 2014 года на первую ступень пьедестала поднимаются только наши девочки (два раза брала золото Евгения Медведева, по одному разу — Юлия Липницкая, Елизавета Туктамышева, Алина Загитова, Софья Самодурова и Алёна Косторная).
Но особенно удачным для российской команды стал прошлый год. Наши фигуристы на чемпионате Европы в Граце завоевали 10 из 12 медалей, включая все четыре золотые награды. Была высокая вероятность, что нашим фигуристам удастся выступить не менее качественно и в этом году, но такую возможность у нас отобрали. Очень обидно.
Единственное, что остаётся нашим фигуристам, — борьба на чемпионате России, последнем турнире этого сезона (про чемпионат мира — 2021 пока даже говорить не хочется). Благо внутреннее первенство у нас отнять не может никто.
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Комментарии 10
Зимние виды спорта , Видео , ЧЕ по фигурному катанию , Евгений Медведев , Алена Косторная , Елизавета Туктамышева , Алина Загитова , Юлия Липницкая , Софья Самодурова
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