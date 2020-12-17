Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не в полной мере удовлетворено решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) , говорится в тексте заявления РУСАДА.
Согласно решению CAS, российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года. Кроме того, РУСАДА должно выплатить WADA взнос в $1,27 млн в качестве компенсации расходов, понесенных WADA с января 2019 года до даты решения.
"РУСАДА не в полной мере удовлетворено сегодняшним решением CAS по иску WADA. К сожалению, арбитры признали РУСАДА не соответствующим кодексу WADA и определили условия восстановления агентства и его срок — до двух лет. Как представляется, не все аргументы, представленные юристами РУСАДА арбитражу, были услышаны", — говорится в тексте заявления.