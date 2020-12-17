"РУСАДА не в полной мере удовлетворено сегодняшним решением CAS по иску WADA. К сожалению, арбитры признали РУСАДА не соответствующим кодексу WADA и определили условия восстановления агентства и его срок — до двух лет. Как представляется, не все аргументы, представленные юристами РУСАДА арбитражу, были услышаны", — говорится в тексте заявления.