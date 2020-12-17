Российские спортсмены в ближайшие два года не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом РФ. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS), поддержав Всемирное антидопинговое агентства ( WADA ).

Кроме того, Россия не сможет принимать у себя международные турниры. Санкции будут действовать до 16 декабря 2022 года.

Таким образом, Россия не сможет представить свои сборные на летние Олимпийские игры-2020 в Токио и зимние Игры-2022 в Пекине, а также чемпионат мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре.

Как сообщал «Рамблер», в декабре 2019 года WADA рекомендовало отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на четыре года за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. РУСАДА обжаловало это решение в CAS.