Российские спортсмены в ближайшие два года не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом РФ. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS), поддержав Всемирное антидопинговое агентства (WADA).
Кроме того, Россия не сможет принимать у себя международные турниры. Санкции будут действовать до 16 декабря 2022 года.
Таким образом, Россия не сможет представить свои сборные на летние Олимпийские игры-2020 в Токио и зимние Игры-2022 в Пекине, а также чемпионат мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре.
Как сообщал «Рамблер», в декабре 2019 года WADA рекомендовало отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на четыре года за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. РУСАДА обжаловало это решение в CAS.