Зарубежная пресса отреагировала на решение CAS по России

Журналисты и функционеры уверены, что наш спорт легко отделался.

Российский спорт получил двухлетнюю дисквалификацию. Наши лучшие атлеты не смогут выступить на Олимпийских играх и чемпионатах мира под родным флагом и не услышат гимн в случае победы. Россия получила очередной крупный денежный штраф. Нас буквально выбросили из мирового спорта, причём именно на такой период, который охватывает и летнюю, и зимнюю Олимпиады. Совпадение это или нет, решайте сами.

Однако на Западе такое решение CAS восприняли совсем по-другому. Зарубежная пресса выразила негодование по поводу того, что Россию наказали слишком мягко. А должны были, по их мнению, полностью исключить всех спортсменов из всех соревнований. Причём не на два, а как минимум на четыре года.

«Россия победила в истории с допингом»

Журналист Associated Press Эдди Пеллс и вовсе уверен, что для России ситуация является не чем иным, как победой.

«Россия победила в этой истории. Это очевидно. Страна и её недоброжелатели всё-таки нашли точки соприкосновения. Русские и вправду считают, что победили в деле о допинге. Им ослабили наказание и сократили дисквалификацию ровно в два раза. На самом же деле это грубая ошибка правосудия, которая не имеет ничего общего с тем, чтобы заставить страну отвечать за свои поступки. Лидеры олимпийского движения надеялись, что в России произойдут культурные изменения в отношении допинга, но поведение этой страны говорит совершенно об обратном».

«Дисквалификация России — это шарада»

Американское издание The Washington Post связалось с главой USADA Тревисом Тайгартом, который не выбирал выражений в оценке ситуации с дисквалификацией России.

«Это наказание и эта дисквалификация России — просто шарада. Они опять нашли какие-то лазейки. Если говорить честно, никакая это не дисквалификация. Люди должны называть вещи своими именами. Это ребрендинг. В ВАДА говорят, что наказали Россию и просят им поверить на слово, но знающие люди понимают, что они свою работу не сделали. Как это ещё можно назвать, кроме как ребрендингом? Это ужасный прецедент, потому что теперь другие страны могут предпринять не менее дерзкие шаги с допингом, зная, что это им сойдёт с рук, как это сошло с рук русским».

«Это сильное решение против России»

А вот руководители ВАДА всё же считают, что всё сделали красиво и правильно. Агентство France Presse побеседовало с генеральным директором организации Оливье Ниггли в Монреале о том, что значит это решение для мирового спорта.

«Конечно, мы немного разочарованы, что не все из наших рекомендаций были исполнены. Тем не менее, большинство из них всё же были введены в оборот. В конце концов, мы добились главного — России не будет ни на летних, ни на зимних Олимпийских играх. Это сильное решение против России, которое позволило нам получить данные из Московской антидопинговой лаборатории и запустить проверку индивидуальных случаев с российскими спортсменами. Нам удалось добиться санкций против России, и это вселяет надежду, что мы движемся вперёд».

«Россия легко отделалась от самого крупного скандала в истории спорта»

Журналист британского BBC Sport Дэн Роан убеждён, что в истории с российским допингом слишком много противоречий, которые вызывают недоверие.

«Конечно, Россия может считать решение CAS своей победой. Страна легко отделалась от самого крупного скандала в истории спорта, масштабы которого поражают. Ещё до того, как это решение было озвучено, многие уважаемые эксперты заявляли, что Россию надо дисквалифицировать полностью от участия в любых соревнованиях. А так получается, что сотни русских атлетов всё равно смогут приехать на турниры и выступить там как ни в чём не бывало. А такие половинчатые решения вызывают лишь насмешку. Всё равно все будут знать, что эти ребята приехали из России».

«Недоверие и гнев»

Автор одного из крупнейших британских изданий The Guardian Шон Ингл признался, что успел обменяться мнениями со многими спортсменами и функционерами, которые были просто шокированы произошедшим.