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«Выступать было опасно». Как Медведева каталась на чемпионате России в порванном платье 

Чемпионат.com 4 часа назад
На своём последнем турнире чемпионка каталась в поломанном ботинке и снялась со слезами на глазах.
Вряд ли в фигурном катании есть более невезучий персонаж, чем Евгения Медведева. Двукратная чемпионка мира отчаянно цепляется за продолжение карьеры, но не может выступать из-за травм и болезней. Однако неудачи преследовали Женю ещё до коронавируса и обострившихся проблем со спиной.
К своему последнему на данный момент турниру Медведева подходила в звенящей форме и была готова откататься чисто. Но из-за ужасного стечения обстоятельств ей пришлось выступать через боль и отчаяние, а вскоре стало ясно, что её подвиг оказался напрасным.
Так почему же чемпионат России обернулся для чемпионки настоящим кошмаром?

Ботинок раздора

После успешного выступления на московском этапе Гран-при болельщики Жени были преисполнены оптимизма. Было трудно рассчитывать, что Медведева вклинится в борьбу юных учениц Тутберидзе и отберётся на главные старты, но решить свои задачи на чемпионате России в Красноярске ей было по силам. Два чистых проката не только принесли бы массу удовольствия её фанатам, но и позволили бы убедиться, что фигуристка находится на верном пути. Однако вместо этого Женя столкнулась с трудностями, которые не смогла преодолеть.
На одной из тренировок Медведева неудачно упала с прыжка и сломала ботинок. Медведева вместе с тренером Брайаном Орсером пыталась как можно быстрее уладить эту проблему: искала новые ботинки, меняла лезвия, перематывала старые коньки. Но турнир для Жени был испорчен ещё до его начала. Показать свой максимум и надеяться на приличный результат в такой ситуации практически невозможно, но о снятии с чемпионата Медведева и думать не хотела.

Катание через боль

В короткой программе Женя выходила на лёд арены в Красноярске последней. Она выглядела очень напряжённой и откатала свою драматичную программу «Экзогенезис» буквально на зубах. Было заметно, что фигуристке крайне некомфортно, тем не менее она избежала падений. Из-за недокрута на каскадном тройной тулупе и помарках на вращениях Медведева набрала всего 71,08 балла и стала пятой. Зрители поддержали чемпионку овациями и скандированиями «молодец, молодец». А начинающие фигуристки едва успевали собирать со льда игрушки и подарки.
«Я сделала максимум из того, что могла. К сожалению. Болит нога. Ботинки просто сломаны, это те же коньки», — сетовала Медведева после проката. В таких условиях практически чистое катание уже было подвигом, так что Жене оставалось лишь посочувствовать. Даже несмотря на боль и опасность получить травму, она была настроена продолжать соревнования.

Снятие со слезами на глазах

На следующей день Медведева упорно отрабатывала произвольную программу на тренировке, но вместо прыжков получались «бабочки», а с вращений она просто слетала. На лице Орсера было написано искреннее отчаяние, да и сама Женя выглядела очень подавленной.
Каждый, кто смотрел ту злополучную тренировку, понимал, что Медведева, скорее всего, снимется. В итоге так и произошло. Во время интервью Первому каналу Женя с трудом подбирала слова, а в её глазах стояли слёзы. Чемпионат России обернулся для неё кошмаром.

«Для меня это очень сложно и глубоко неприятно. Я знаю, что меня ждали и я в прекрасной форме. Но выступать было бы опасно», — признавалась фигуристка.

Ещё ярче ситуацию описал Брайан Орсер: «Медведева была в фантастической форме, она была подготовлена к этому турниру.
Конькам всего несколько недель, поэтому мы не ожидали этого. Это трагически ужасно после тяжёлой работы», — сетовал тренер.

Медведева упустила шанс на чемпионат Европы

Снятие с чемпионата России оставляло Женю без каких-либо шансов на главные старты. А ведь с прокатами уровня московского Гран-при Медведева могла даже побороться за бронзу и заветную третью путёвку. По крайней мере, ошибки Туктамышевой и Трусовой давали Евгении такую возможность.
«На мой взгляд, если бы не этот форс-мажор, она бы с лёгкостью отобралась в состав сборной России для участия в чемпионатах Европы и мира», — считал Орсер.
Сложно представить, что в тот момент творилось в душе у Медведевой. Нелепая поломка экипировки досрочно оборвала сезон для двукратной чемпионки мира. Тем не менее, даже в такой неприятной ситуации Женя старалась сохранять позитивный настрой.

«Без вас я бы уже давно повесила свои раздолбанные коньки на гвоздь. Именно ради вас я буду бороться», — обращалась фигуристка к своим фанатам.

Несмотря на досрочное завершение соревнований, Медведева приняла участие в показательных выступлениях, но и тут не обошлось без неприятностей. В самом начале номера Женя задела коньком подол платья и порвала его, что не помешало ей откатать программу до конца и сорвать аплодисменты болельщиков.

Медведева продолжает борьбу

После грустных новостей Медведева решила взбодрить своих болельщиков и объявила о смене музыки к произвольной программе. Фигуристка была решительно настроена продолжать борьбу и даже пообещала в скором времени показать четверной сальхов, но с тех пор на лёд так и не выходила.
Как бы не хотелось, чтобы великая карьера Медведевой завершилась на столь печальной ноте. К счастью, Женя по-прежнему тренируется и надеется вернуться к соревнованиям. А зная её характер и умение преодолевать любые удары судьбы, можно предположить, что так и будет.
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Зимние виды спорта , Видео , Евгения Медведева , Брайан Орсер , СБОРНАЯ РОССИИ
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