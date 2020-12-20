Губерниев призвал ранимых спортсменов идти торговать на рынок 

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что спортсмены, попавшие в национальную команду, должны соответствовать ей и выступать на приемлемом уровне.

Комментируя неудачные выступления российской биатлонной сборной в сезоне-2020/21, он заявил, что если атлеты не в состоянии держать удар и воспринимать негативные слова, то им надо идти работать библиотекарями или торговцами на рынке, пишет РИА Новости.

Спортсмен должен обязательно держать удар. И если ты попал в национальную сборную, то изволь выступать, — отметил он.

Ранее Губерниев в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» пообещал съесть ботинок, если антирекорд российских биатлонистов продлится и отечественные спортсмены проведут 50 гонок без медалей. Накануне он пообещал съесть свою перчатку, если сборная России не попадёт на пьедестал по результатам женской гонки 12 декабря. В итоге российская команда заняла лишь восьмое место, и комментатор был вынужден исполнить обещание. Съесть перчатку ему не удалось, а вот пожевать её получилось. Некоторые пользователи соцсетей после этого назвали Губерниева клоуном. С этим определением журналист охотно согласился, писал NEWS.ru.

19 декабря в австрийском Хохфильцене соревновались биатлонистки — там проходит четвёртый этап Кубка мира. Победителем гонки преследования стала норвежская спортсменка Тирилль Экхофф, преодолевшая дистанцию с одним промахом за 28 минут 24,8 секунды. Россиянки не смогли побороться даже за двадцатку лучших и с высокой вероятностью впервые в истории не примут участие в масс-старте, который пройдёт в Хохфильцене в воскресенье.

После мужской и женской гонок преследования на этапе в Хохфильцене серия российских биатлонистов без медалей составляет 37 гонок.