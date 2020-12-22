Конькобежец Кулижников заразился коронавирусом 

«Павел переносит болезнь к легкой форме. Скоро будет снова сдавать тест. В этом году у нас из-за пандемии изменилась система отбора, и в принципе он уже стартовал на квалификационных стартах для участия в международных соревнованиях. Так что в команду он отобран. Желаем Павлу скорейшего выздоровления», — цитирует Барышеву Р-Спорт.