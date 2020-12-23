Челябинск и лучшая организация в мире фигурного катания слова-синонимы. За последние годы этот город принимал чемпионат России — 2017, первенство России — 2016 и юниорский этап Гран-при — 2019.

«Как сказала федерация фигурного катания: «У вас одна проблема — вы сами высоко задираете планку, и потом конкурируете сами с собой», — шутит замгубернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

Рассказываем, что крутого сделал Челябинск на этот раз.

Золотые статуэтки

Как проходит жеребьевка на чемпионатах мира и Европы? Фигуристы буднично тянут бумажку из мешочка, а затем судья записывает номер в протокол.

Как проходит жеребьевка на чемпионате России в Челябинске?

Филармония. Выступления лучших коллективов города. И золотые статуэтки, под которыми будет скрыт номер.

«Статуэтка, под которой будет номерок, выполнена в знаменитой на весь мир Златоустовской гравюре на металле. Поставлена фигуристка на камень — льдистый кварц, по которому она как бы скользит. Хотели сочетать богатство уральских гор и мастерство наших оружейников. Покрыты золотом 999 пробы», — рассказали Sport24 организаторы.

Специальные медали

Еще одно отличие чемпионата России от международных турниров. ISU вручает призерам Европы и мира стандартные награды — на всех турнирах они всегда одни. Такой подход не в нашем стиле. В Челябинске разработали особенные награды.

«Основа у медали выполнена в технике Златоустовской гравюры на металле. Она изготовлена из латуни специальной марки», — говорят организаторы.

Золотая медаль покрыта золотом 999-й пробы;Серебро — никелем;Бронза — медью.

Вес каждой — 160 грамм.

В центре — камень, напоминающий лед. На него нанесены изображения — на лицевой стороне расположен логотип чемпионата и ФФККР, на оборотной — силуэт фигуристки.

Золотых медалей сделали больше, чем серебряных и бронзовых. По награде получит каждый тренер победителя ЧР.

Проклятие афиши

Но есть и грустно-мистический факт. Фигурист, который попадает на афишу турнира в России, очень часто до него не доезжает. Примеров много: Загитова на ЧР-20, Трусова на ЮГП в Челябинске-19 (хотя ее там и не должно было быть), Тарасова и Морозов на этапе Кубка России в Сызрани.

В этот раз на логотипе чемпионата оказалась некая фигурка, выполняющая вращение заклон. В соцсетях провели расследование и выяснили, что дизайнер обвел фотографию Алены Косторной, которая снялась за несколько дней до старта турнира.

Правда организаторы не признают, что на картинке именно чемпионка Европы.

«На самом деле, это собирательный образ российских фигуристок. Хотели показать их в красивом элементе заклон», — сказали Sport24 в оргкомитете.

Фигуристы закрылись в гостинице

Ситуация с коронавирусом изменила жизнь фигуристов на чемпионате.

«Спортсмены проходили несколько тестов подряд. Все фигуристы живут в одной гостинице, никто с ними не живет, никто с ними не общается. Из-за строгих мер мы приняли решение ограничить количество журналистов и ограничить количество представителей СМИ, которые будут общаться с фигуристами в смешанной зоне. Прошу нас понять, здоровье спортсменов — для нас главное», — говорил на пресс-конференции гендиректор федерации Александр Коган.

При этом на трибуны будут допущены 35 процентов зрителей. А билетов уже почти нет.

«Ответственные за билетную программу говорят, что на 22 декабря аншлаг ожидается на выступлениях девушек и показательных прокатах. Какой-то небольшой процент билетов есть на пары, на юношей. Но я думаю, что как только чемпионат начнется, билетов не будет», — говорит Евдокимов.

Турнир стартует уже 24 декабря. В этот день будут соревноваться мужчины, танцоры и парники.