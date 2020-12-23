МОК до конца января примет регламент по гимну и флагу России на Олимпиаде 

Международный олимпийский комитет (МОК) до конца января должен принять регламент по флагу и гимну, которые российская команда будет использовать на Олимпиаде в Токио, заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков

"МОК, я думаю, до конца января должен принять решение и регламенты по флагу и гимну, но для нас в настоящий момент приоритетным является тот флаг ОКР, который мы используем на протокольных мероприятиях. Когда мы провожаем команду, мы вручаем флаг ОКР, на котором есть очевидные элементы национального флага", — сказал Поздняков в эфире "Матч ТВ".

"С гимном несколько сложнее. С другой стороны, мы ограничены лишь в использовании национального гимна и гимнов нашего государства предыдущих лет. Варианты "Боже, царя храни", "Интернационал" не рассматриваются. Но мы можем использовать мелодию, так или иначе связанную с Россией. Когда рекомендации выйдут, мы сможем создать художественный совет, объявить конкурс на мелодию", — добавил он.

По словам Позднякова, окончательное решение по этому вопросу должен принять исполком МОК.

"Эта процедура оговаривается в МОК, мы начали консультации по этому вопросу, сейчас возьмем паузу, после Нового года продолжим. Опыт, который мы накопили в работе с аппаратом МОК за предыдущие два года, поможет найти объективное решение, которое устроит все стороны", — отметил глава ОКР.

" (Глава МОК) Томас Бах является великолепным юристом, он прекрасно отдает отчет о нормативных документах, которые имеются в МОК, речь идет об Олимпийской хартии. МОК будет руководствоваться исключительно этим документом, исключительным статусом, которым обладает олимпийский комитет нашей страны, и исключительно интересами спортсменов", — заявил Поздняков.