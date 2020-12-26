Плющенко буквально ворвался в российскую тренерскую элиту, что вызвало большой резонанс, но при этом невероятно повысило интерес к фигурному катанию. Свое тренерское «наступление» Плющенко начал с крепости Этери Тутберидзе, уведя у нее несколько воспитанниц. «Вы ее обокрали!» ― критикуют его фанаты. «Я создал конкуренцию» ― отвечает Плющенко.
Евгений Плющенко всегда любил хвастаться. И тем, что он лучший фигурист в мире, и тем, что водит дружбу с Владимиром Путиным, который подарил ему машину и квартиру, и тем, что у него в гараже — только самые скоростные машины, начиная с «Мазератти» и заканчивая БМВ, на которых он гоняет под 260 километров в час. Кроме того, Плющенко не раз говорил, что у него в собственности процветающий отель и коллекция очень дорогих часов.
«Мама советовала мне: спеши, не торопясь. Но я люблю вызовы, и теперь передо мной стоит новая большая цель», — говорит Евгений Плющенко.
Какая?
«Стать лучшим тренером по фигурному катанию в мире».
Плющенко буквально ворвался в российскую тренерскую элиту, что вызвало в России большой резонанс, спровоцировало раздоры и обвинения, но при этом невероятно повысило интерес к фигурному катанию у зрителей даже во время отечественных первенств.
«Я создал конкуренцию, а людям это интересно. Мы снова стали видом спорта номер один в России», — говорит Плющенко.
И если он преувеличивает, то ненамного. На его родине фигурное катание всегда занимало особое место. Это подтверждает опрос о том, кто является самой популярной российской спортсменкой современности, на «МатчТВ». Первое место с большим отрывом заняла олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова, которая обошла даже Шарапову.
Свое тренерское «наступление» Плющенко начал с крепости Этери Тутберидзе.
«Вы ее обокрали! Вы хвалитесь ее работой!» — критикуют его в «Инстаграме» фанаты этого противоречивого тренера, у которого он увел несколько воспитанников.
Плющенко: «Они пришли добровольно»
Этери Тутберидзе — для многих волшебный тренер, способ научить обычную школьницу прыгать четверные прыжки. Для других она, напротив, слишком жесткий человек, который превращает своих воспитанниц в марионеток, с которыми атакует заоблачные вершины, но так же легко их уничтожает, отстраняет и берет новых.
По словам критиков, девочки, ставшие звездами под началом Этери Тутберидзе, быстро завершают карьеру, поскольку их девичьи тела не способны выдержать возлагаемые на них нагрузки.
Так в 18 лет лед покинула чемпионка Европы 2014 года Юлия Липницкая, которая заявила, что психологическое давление в группе Тутберидзе спровоцировало у нее психологическую анорексию.
В прошлом году в возрасте 17 лет прервала карьеру олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая жаловалась на синдром выгорания и предпочла заняться собственным телешоу. «Не знаю, вернусь ли я еще», — говорит Загитова.
Но Тутберидзе не сдалась. Три ее воспитанницы еще младше возрастом в прошлом сезоне заняли призовые места в серии Гран-при и на чемпионате Европы.
Мировой лет в возрасте 16 и даже 15 лет покорили Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова.
Но сейчас эти три девушки больше не в одной группе Тутберидзе. Трусова и Косторная «убежали» к Плющенко, подорвав тем самым огромную «ледовую бомбу».
«Они обе пришли к нам добровольно, и я на них не давил. Они хотели попробовать что-то другое», — говорит Плющенко.
Кроме того, он «переманил» и еще один ученический прыжковый суперталант — 12-летнюю Веронику Жилину, которая в свои 11 лет прыгнула четверной луц. Пока ни одна другая фигуристка в ее возрасте этого не сумела.
Понятно, что мнение Тутберидзе о потерях в ее группе не совпадает с мнением ее соперника. «Они поддались давлению окружения», — утверждает Тутберидзе.
Трусова, мировая рекордсменка в произвольной программе, так объяснила смену тренера: «Я хотела тренироваться с тем, кто сам умеет каскад четверных прыжков и кто сможет поработать со мной над усовершенствованием моих выступлений».
Ее родители якобы уже несколько лет поддерживают связь с Плющенко.
Чемпионка Европы и победительница прошлогоднего Гран-при Косторная, по словам Тутберидзе, сменила лагерь после того, как пожаловалась, что во время тренировок ей мешают младшие воспитанницы, из-за которых ей не достаточно места.
«Она была неуживчивой», — сказала о ней тренер. Плющенко, напротив, вступился за Косторную: «Это ерунда. У нее ни с кем не было проблем на льду. Но мне она сказала, что ей не нравились программы, которые она должна была у Этери катать в следующем сезоне. Я с ней согласен. Они действительно были ужасными».
После этого он как бы мимоходом добавил: «Теперь у нее на льду намного больше места, чем было».
Непрекращающиеся словесные перестрелки между двумя тренерами только подливают масла в огонь. Особенно когда Плющенко намекнул, что во время серии Кубка России в этом году судьи откровенно завышали оценки воспитанницам одного тренера.
Однако теперь ему стоило бы сконцентрировать все внимание на собственном «лагере». После многообещающего начала сезона на российском этапе Гран-при Трусова провалилась, четыре раза упав во время произвольной программы.
У Косторной, в свою очередь, возникли проблемы с коньками, и она забыла, как прыгать тройной аксель, хотя в прошлом году прекрасно с ним справлялась.
Но без него на московском Гран-при она уступила бывшей чемпионке мира Елизавете Туктамышевой, которую тренирует бывший тренер Плющенко Алексей Мишин и которая прыгнула два тройных акселя.
Плющенко: «Мира не получается»
Жена Плющенко Яна Рудковская, которая старше его на восемь лет, — сказочно богатая владелица роскошных косметических салонов и влиятельный телепродюсер. Недавно она встретилась с лагерем Тутберидзе и, по слухам, попыталась заключить устное перемирие.
«Я предложил Тутберидзе мир. Нечего постоянно ссориться, — так действия своей жены прокомментировал Плющенко. — Нам обоим нужно упорно и спокойно трудиться. Пусть Этери делает свою работу, а мы будем делать нашу. Но мира с Этери не получается. Ей больше нравится война».
Для Тутберидзе небольшая победа хотя бы то, что в ее группу вернулась двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Хотя после Олимпиады в Пхенчхане они расстались по-плохому, и Медведева тогда пожаловалась, что тренер слишком протежирует более молодую Загитову.
С лета 2018 года Медведева тренировалась в Канаде у тренера Брайана Орсера. Но из-за закрытия весной границ в связи с пандемией застряла в России, и Орсер мог тренировать ее только дистанционно по видеосвязи. Но особых плодов это не приносило.
Тогда звучали предположения, что Медведева уйдет к Плющенко, но ее заполучила Тутберидзе.
Травма позвоночника и ковид осложнили ее подготовку. «Я перенесла ковид с осложнениями на легкие», — говорит она, и поэтому она не будет выступать с 23 декабря на российском чемпионате. Борьба лучших тренеров на этом первенстве снова привлечет большое внимание, хотя ковидом в декабре также переболела Косторная и Туктамышева, и в какой они форме пока неясно.
У Тутберидзе наготове очередной молодой козырь — 14-летняя Камилла Валиева, чемпионка среди юниоров. «С ней я выиграю Олимпиаду в Пекине 2022 года», — говорит Тутберидзе. Плющенко назло.
«Серьезные, лояльные и выносливые девушки остаются со мной. И наши результаты с каждым годом все лучше», — подчеркивает Тутберидзе.
Юлия Липницкая, которая полгода назад родила дочь Каталину, напротив, осенью примкнула к Плющенко, заявив, что поможет ему тренировать Косторную, Трусову и остальных.
Кто знает, возможно, таким образом она сводит с Тутберидзе свои личные счеты. «В ее группе она казалась загнанным зверем», — заявил олимпийский чемпион Алексей Урманов, который в качестве наставника возвращал Липницкую после борьбы с психологической анорексией к нормальной жизни.