Но в субботу об этом почти уже не вспоминали. Всех беспокоили другие вопросы. После вчерашнего выступления больно было смотреть на Анну Щербакову, которая просто не могла отдышаться. Оказалось, что ей было совсем плохо, кружилась голова. И штаб Тутберидзе пытался уговорить Аню через ее маму сняться. Не вышло. История продолжилась сегодня. До последнего участие двукратной чемпионки России в произвольной было под вопросом. В тот же самый момент и Алексей Мишин отметил, что может отказаться от борьбы Елизавета Туктамышева

Но в итоге все 17 спортсменок, заявленных на чемпионат России, появились на льду и в субботу.

В первых двух разминках были достойные композиции. Шикарно прокатала Мария Талалайкина, впервые в карьере набрав 197,32 балла. На четверной заходила Майя Хромых, на этот раз на тулуп, но снова не срослось. Зато остальная часть программы удалась, и ученица Тутберидзе заняла итоговое место в топ-5 (211,91 балла).

Финальную разминку открывали две Елизаветы. И обе выступили ниже своих возможностей. У Нугумановой не получился тройной лутц — только двойной, нашли недокрут на риттбергере. Но само катание, как и всегда, было плавным, волшебным, в конце концов, компонентным. Судьи поставили достойные баллы, и Нугуманова впервые ушла за 200 баллов по сумме.

Туктамышева вышла, несмотря на перенесенный ковид и боль в икре. Жертва себя не оправдала: степ-аут на первом трикселе, падение со второго и куча мелких ошибок. Императрица не была похожа на себя и пропустила вперед даже Нугуманову.

Что началось дальше — это реально не описать словами. После каждого проката наворачивались слезы. Падали под напором девушек даже самые стойкие. Комментировавший соревнования Алексей Ягудин не смог сдержаться. А дальше эмоции захватили и железных людей.

Первой начала бомбить Александра Трусова . Как сказал Евгений Плющенко, в Челябинске Русская Ракета выступает с травмой, поэтому контент ей слегка облегчили. Вместо четырех квадов заявили два, зато самых крутых. И Саша справилась с четверным лутцем — и сольным, и в каскаде. 33 с лишним балла за первые два элемента. И дальше прокат под саудтреки из «Ромео и Джульетты» смотрелся на одном дыхании. Все прыжковые элементы были сделаны на плюсы. Только неясное ребро на флипе вновь объявилось. Зато Трусова скрутила каскад лутц-риттбергер, который у нее давно не шел.

За свое мощнейшее выступление Саша набрала 170,61 балла (сумма 246,37). Только за технику больше 97 баллов.

«Саша — пушка!» — так прокомментировал перфоманс ученицы Евгений Плющенко.

Но оказалось, что в этот вечер можно кататься еще круче. Камила Валиева все больше понимает свои задачи в постановке «Болеро», начинает ассоциировать себя с образом. И это здорово влияет на ее уверенность при исполнении технических элементов.

Она не прыгает лутцы, как Трусова, ограничивается квад-тулупами. Но оба сегодня были эталонными — на «+4», «+5». Первый был в каскаде с двойным тулупом. Других ультра-си к чемпионату России Камила не приготовила. Единственная помарка случилась на каскадном тройном флипе — недокрут в четверть. Зато, в отличие от Трусовой , Валиева получила четвертые уровни за все вращения и дорожку. Этого хватило, чтобы практически сравняться с Трусовой по технике. А компоненты у Камилы, как всегда, выше. Не забывайте и про запас в 4,5 балла после короткой.

В итоге 254,01 против 246,37.

После появления оценок Валиевой уже никто не сомневался, что интрига умерла. Все знали о состоянии действующей чемпионки Щербаковой, о перенесенной ею пневмонии, одышке после короткой программы…

Но Аня весь уик-энд повторяла, что не снимется, будет бороться до конца. Чемпионат России — ее турнир, она побеждала и в 2018-м, и в 2019-м. А сегодня оформила хет-трик, показав, какая чудовищная сила находится внутри нее.

«Спасибо мне, что я не снялась»