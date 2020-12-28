Информатор всемирного антидопингового агентства (WADA) Виталий Степанов, ранее работавший в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), после шести лет проживания в Соединенных штатах Америки вместе с супругой — бегуньей на средние дистанции Юлией Степановой — объявил, что они не собираются возвращаться в Россию и не считают страну своей родиной.

Степановы в декабре 2014 года приняли участие в съемках фильма телекомпании ARD, в котором раскрывалась якобы существующая в России антидопинговая система. В частности, было указано, что российские спортсмены вынуждены принимать запрещенные препараты по указанию своих тренеров. После того как фильм вышел в прокат, WADA провело свое расследование, следствием которого стал бан Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Мы не считаем Россию родиной. Это лишь место, где мы родились. У нас нет никаких планов возвращаться в Россию. В США никто не знает, кто мы такие. У нас здесь не так много друзей, но друзья все-таки есть, мы ценим их. Мы гордимся тем, что они являются частью нашей жизни. Когда мы начали эту борьбу, у нас сложилось впечатление, что в России с допингом вообще не борются. Там все коррумпировано, все скрывают, а здоровье спортсменов всем безразлично», — цитирует Степанова DPA.

В другом недавнем интервью бывший сотрудник РУСАДА признался, что не хочет ехать в Россию из-за того, что их с супругой могут убить и выставить это как несчастный случай. При этом, по его мнению, если их смерть произойдет в США, то дело будут расследовать.

Не остался информатор WADA в стороне и от двухлетней дисквалификации российского спорта. В декабре 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства принял решение отстранить Россию на четыре года от международных соревнований из-за махинаций с базами Московской антидопинговой лаборатории. Наказание подразумевало, что российские атлеты не будут использовать на соревнованиях национальные гимн и флаг, а смогут выступать только под нейтральным флагом. РУСАДА подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), чьи заседания переносились несколько раз из-за пандемии коронавируса и состоялись только несколько недель назад.

CAS принял решение смягчить наказание — бан российского спорта был сокращен до двух лет. При этом спортсмены, которые отбывали дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, смогут принимать участия в международных соревнованиях, в том числе и Олимпийских играх и чемпионатах мира, без ограничений.

«Я хотел, чтобы санкции остались прежними. Все стороны получили возможность высказаться и представить свои позиции. Надеюсь, судьи оценили все как следует и приняли верное решение. Всем придется жить с этим решением, включая спортсменов из России.

Российские власти не помогают, они продолжают покрывать допинг и обманывают олимпийское движение. Это главный виновник. Остальные лишь пытаются смириться с этим, делают так, чтобы все не развалилось. Они имеют дело с самой большой страной мира и одной из самых влиятельных в олимпийском движении», — заявил Степанов.

Интересно отметить, что Степановы до сих пор получают деньги от Международного олимпийского комитета (МОК). Организация оказывает супругам финансовую поддержку с 2016 года: спортсменка получает деньги на оплату тренировочного процесса, а ее муж стал работать на МОК в качестве консультанта по вопросам допинга, допинг-контроля и защиты спортсменов.

Изначально сообщалось, что финансирование прекратится в 2018 году, однако Степановы продолжают получать деньги.