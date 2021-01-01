Представлен дизайн пиктограмм видов спорта Игр 2022 года 

Организационный комитет зимней Олимпиады 2022 года в Пекине на официальном сайте презентовал дизайн пиктограмм видов спорта, которые будут представлены на Олимпийских и Паралимпийских играх в столице Китая

В основу дизайна пиктограмм положена традиционная художественная форма гравировки печатей, которая восходит к временам династий Цинь и Хань.

По словам организаторов, резкий контраст между красным фоном и белыми мазками подчеркивает изящество и динамизм зимних видов спорта, а также добавляет праздничной атмосферы Играм, которые перекликаются с китайским новым годом в 2022 году.

оргкомитет Олимпийских игр 2022 года в Пекине

"Мы разработали эти пиктограммы, основываясь на двух принципах: чтобы они соответствовали внешнему виду Игр и напоминали дизайн, использованный на летней Олимпиаде 2008 года, чтобы подчеркнуть уникальный статус Пекина как единственного города в мире, который принимал как летние, так и зимние Игры", — заявил графический дизайнер Линь Цуньчжэнь.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года, Паралимпийские игры состоятся с 4 по 13 марта.