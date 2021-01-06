Тарасова заступилась за русских хоккеистов после провала на МЧМ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заступилась за молодежную сборную России , которую многие болельщики и эксперты подвергли критике после неудачного выступления на молодежном чемпионате мира в Эдмонтоне. Русские хоккеисты не вышли в финал, уступив в полуфинале Канаде со счетом 0:5, а в матче за третье место проиграли Финляндии со счетом 1:4.

«Насколько мне удалось узнать, ребята играли не только плохо, но и хорошо. Мне кажется, что у них хороший процесс, хороший тренер, настоящий. Ну, проиграли в этом году… В следующем выиграют!

Проиграли Канаде 0:5? Вы знаете, есть над чем поработать. Надо, может, функционалку подтягивать. Мало ли, какие недоработки могут быть. Сейчас их не критиковать надо, а понять, почему так провели чемпионат. Тренерскому корпусу нужно понять, в чем дело, почему так произошло, и сделать все, чтобы подтянуть ребят. Лучше работать надо. Но ничего страшного», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Араратом Мамбреяном.

Молодежная сборная России осталась без медалей на МЧМ впервые с 2018 года. Золото не выигрывали уже 10 лет.

При этом Россия — единственная сборная, обыгравшая США на МЧМ-2021. Американцы выиграли молодежный чемпионат мира.