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«Вова понял, что его „душат“. Почему лучшему фигуристу СССР дважды запрещали кататься 

Чемпионат.com 9 часов назад
Владимир Ковалёв не раз страдал из-за вздорного характера. А однажды его спасло только заступничество на высшем уровне.
В Советском Союзе за неподобающее поведение наказывали даже народных любимцев. Так, Владимира Ковалёва, даже несмотря на статус первого чемпиона Европы из СССР, дважды отстраняли от соревнований за нарушение режима.
Так почему же двукратный чемпион мира настроил против себя чиновников и судей?

Триумф дерзкого фигуриста

Свой путь в фигурном катании Ковалёв начал в Москве, на Стадионе юных пионеров, где его заметила тренер Татьяна Толмачёва. Именно с ней спортсмен в 17 лет дебютировал на чемпионате страны, а в 1972 году, благодаря успешному выступлению на турнире «Московские коньки», попал в состав сборной СССР на главные старты сезона. И если на чемпионате Европы молодой фигурист не впечатлил, то на чемпионате мира в Калгари стал настоящим открытием.
Владимир показал себя отличным технарём, филигранно вычертив обязательные фигуры на льду. Однако не все арбитры были готовы признать новичка из СССР. Один из судей так откровенно занижал оценки Владимиру, что получил замечание от руководителя технического комитета. Поразительной была реакция самого фигуриста: Ковалёв, чисто выполнив прыжок, резко остановился у бортика прямо напротив невзлюбившего его судьи и широко ему улыбнулся. Яркий перфоманс мгновенно превратил молодого советского фигуриста в звезду турнира, а уверенное катание принесло ему бронзу чемпионата мира.
Вскоре после успеха в Канаде Ковалёв впервые в карьере выиграл чемпионат СССР, но окончание прорывного сезона обернулось для него серьёзными неприятностями. За нарушение режима федерация отстранила спортсмена от соревнований на целый год. Время, которое Ковалёв провёл вне большого спорта, стало для него тяжёлым испытанием. Видимо, это и повлияло на решение сменить тренера.

Чересчур бурное празднование

Ковалёв обратился к Сергею Четверухину — серебряному призёру чемпионатов Европы и мира, однако их сотрудничество не было плодотворным. В сезоне-1973/74 фигурист остался без медалей чемпионатов Европы и мира, а его катание лишилось былой лёгкости и уникального почерка. Четверухин пытался применить к Ковалёву методы тренировки, которые он перенял от своего наставника Станислава Жука, но с Владимиром они не сработались. Кроме того, молодому специалисту не хватало психологической гибкости: он не обсуждал с учеником причины ошибок. Уже в следующем сезоне Ковалёв вернулся в группу Толмачёвой, с которой в 1975 году стал первым в истории чемпионом Европы из СССР.
Консультировала талантливого одиночника Елена Чайковская. Именно она и помогла Владимиру добиться одного из главных достижений в жизни. На Олимпиаде-1976 в Инсбруке после двух соревновательных дней Ковалёв занимал четвёртое место. Чтобы восстановить боевой дух подопечного, Чайковская придумала необычный способ: отправила его вместе со своим мужем в кинозал олимпийской деревни. Посмотрев любимый боевик, Владимир был готов сражаться. Он чисто исполнил все тройные прыжки, имевшиеся в его распоряжении, а также показал первоклассные вращения и огромную скорость. Судьи долго не могли определить вице-чемпиона, но после нескольких волнительных минут всё-таки отдали серебро Ковалёву. Радость фигуриста была столь велика, что он снова не смог справиться со своими пагубными привычками. Вместе с танцором Геннадием Карпоносовым Владимир отмечал получение медали горячительными напитками, за что его снова дисквалифицировали.

Ковалёва едва не оставили за бортом сборной

В 1977 году тренером Ковалёва официально стала Чайковская. Несмотря на победу на чемпионате мира-1978, спортсмена не миновали закулисные игры на внутренней арене. Из-за травмы ноги Владимира посчитали бесперспективным и искусственно придержали на чемпионате страны. Опытному одиночнику явно занизили оценки, а его выход на лёд намеренно задержали. В итоге страдающий от боли Ковалёв не смог чисто выполнить одну из обязательных фигур.

«Было понятно: чемпиона Европы и мира хотят вывести из себя, заставить ошибаться. И ещё так грубо дать понять, насколько он и его тренер плотно зависимы от судей. Конечно, Вова понял, что его «душат», — вспоминала Чайковская.

В произвольной программе фигурист и его тренер собирались дать достойный ответ чиновникам, но проблемы с ногой обострились. Ковалёву пришлось с турнира, из-за чего федерация не включила его в состав сборной страны на крупные старты. И только обращение Чайковской к главному спортивному чиновнику СССР Сергею Павлову помогло одному из сильнейших фигуристов Советского Союза поехать на чемпионат Европы. По злой иронии, там Ковалёв снова столкнулся с судейской несправедливостью. Из-за решения французского арбитра поставить своего соотечественника выше советского фигуриста, золото досталось немцу Яну Хоффману. Запоздалое возвращение домой
Последнее выступление Ковалёва в качестве спортсмена произошло на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде. Там он снялся с турнира из-за болезни и впоследствии объявил о завершении карьеры. Но окончательно уйти из спорта Владимир не смог — он стал тренером, взяв к себе под крыло одну из лучших советских фигуристок Киру Иванову. Результатом работы этого тандема стала бронза Ивановой на Олимпиаде-1984.
В 1990 году Ковалёв уехал в Грецию, а через четыре года перебрался в США. Там он познакомился со своей будущей женой Лисой. Пара жила за рубежом 28 лет, но затем Владимир был вынужден приехать в Россию на похороны отца. Обратно в Америку Ковалёв не вернулся — чемпион снова оказался дома.
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Комментарии 2
Зимние виды спорта , Владимир Ковалев , Геннадий Карпоносов , Татьяна Толмачева , Елена Чайковская , Сергей Павлов
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