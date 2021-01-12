Логинов и Надыршина победили на этапе КМ по сноуборду

Россиянин Дмитрий Логинов занял первое место на этапе Кубка мира по сноуборду в параллельном слаломе. Соревнования проходят в Австрии.
В финале спортсмен одержал победу над Аароном Марчем из Италии. В заезде за третье место еще один россиянин Игорь Слуев проиграл австрийцу Андреасу Проммеггеру. Андрей Соболев и Дмитрий Сарсембаев выбыли на стадии четвертьфинала, Дмитрий Карлагачев — в 1/8 финала.
У женщин победу также одержала сноубордистка из России. София Надыршина в финале победила немку Хейенне Лох, в заезде за бронзу еще одна представительница Германии Селина Йёрг оказалась быстрее Юли Цогг из Швейцарии. Россиянка Анастасия Курочкина завершила борьбу в четвертьфинале, Наталья Соболева — в 1/8 финала.
Этап Кубка мира в Австрии завершится 13 января.