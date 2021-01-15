Известный певец, поэт и композитор Александр Градский отреагировал на предложение комиссии спортсменов Олимпийского комитета России использовать песню «Катюша» вместо гимна России на Олимпийских играх.

«Я бы «Боже, Царя храни» взял. У меня был гимн когда-то, я предлагал свою версию для гимна России. У меня был свой текст написан на музыку «Боже, Царя храни».

Я думаю, если бы вместо гимна была эта композиция, в олимпийском лагере был бы фурор. Там бы все рухнули. Важна именно мелодия.

«Катюша»? Замечательная песня, но не гимнообразная, а гимн должен быть гимном. «Боже, Царя храни» нужно исполнять без текста. Было бы шикарно. Был бы удар по щеке всему миру. Напомнить им, сволочам, кто мы есть», — цитирует Градского Metaratings.ru.

В ближайшие два года на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены будут вынуждены выступать без национального флага и гимна по итогам допингового скандала.