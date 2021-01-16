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Леванте
Леванте
2 1
Эйбар Эйбар
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Кадис
3 1
Алавес Алавес
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Вальядолид
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Аугсбург
Аугсбург
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Арминия
Арминия
1 0
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Эльче
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Хетафе Хетафе
Уэска
Уэска
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2 из 2
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Гранада
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Осасуна Осасуна
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Севилья Севилья
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×
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Манчестер Сити
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Тоттенхэм Хотспур
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Арсенал
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Матыцин поддержал идею играть «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 6 часов назад
Министр спорта России поддержал замену гимна на «Катюшу»
Фото: РИА Новости
Министр спорта России Олег Матыцин поддержал предложение комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) об использовании песни «Катюша» вместо гимна России на Олимпиаде.

«К «Катюше» отношусь с большим уважением, она имеет очень давние традиции в Советском Союзе, в России. Она известна во всем мире и ассоциируется с нашей страной. Такое мнение выразили спортсмены, конечно, я отношусь к этому с уважением, будем поддерживать это», — цитирует ТАСС Матыцина.

Ранее ОКР предложила исполкому ОКР в ближайшие два года использовать композицию «Катюша» вместо гимна России на Олимпиаде.
Также исполнять патриотическую песню, например «Катюшу» композитора Матвея Блантера и поэта Михаила Исаковского предлагал народный артист РСФСР Лев Лещенко.
В свою очередь президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказывал, что вместо гимна России на Олимпиаде может быть использована русская народная песня.
Напомним, в декабре CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Также представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады.
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Комментарии 14
Зимние виды спорта , Станислав Поздняков , Лев Лещенко , Михаил Исаковский , Матвей Блантер , Олег Матыцин , ИТАР-ТАСС
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