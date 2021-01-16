Министр спорта России поддержал замену гимна на «Катюшу»

«К «Катюше» отношусь с большим уважением, она имеет очень давние традиции в Советском Союзе, в России. Она известна во всем мире и ассоциируется с нашей страной. Такое мнение выразили спортсмены, конечно, я отношусь к этому с уважением, будем поддерживать это», — цитирует ТАСС Матыцина.