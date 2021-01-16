Министр спорта России поддержал замену гимна на «Катюшу»

Министр спорта России Олег Матыцин поддержал предложение комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) об использовании песни «Катюша» вместо гимна России на Олимпиаде.
«К «Катюше» отношусь с большим уважением, она имеет очень давние традиции в Советском Союзе, в России. Она известна во всем мире и ассоциируется с нашей страной. Такое мнение выразили спортсмены, конечно, я отношусь к этому с уважением, будем поддерживать это», — цитирует ТАСС Матыцина.
Ранее ОКР предложила исполкому ОКР в ближайшие два года использовать композицию «Катюша» вместо гимна России на Олимпиаде.
Также исполнять патриотическую песню, например «Катюшу» композитора Матвея Блантера и поэта Михаила Исаковского предлагал народный артист РСФСР Лев Лещенко.
В свою очередь президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказывал, что вместо гимна России на Олимпиаде может быть использована русская народная песня.