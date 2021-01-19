Белоруссию всё-таки лишили права на проведение чемпионата мира по хоккею в этом году. Такое решение в понедельник, 18 января, приняли на заседании совета Международной федерации хоккея. Что этому послужило и что это означает?

С начала белорусского политического кризиса в мировом спорте появилась серьёзная интрига, проведут ли в Минске чемпионат мира по хоккею в 2021 году или всё-таки перенесут в другое место. Большинство обстоятельств были в пользу второго варианта: политическая нестабильность в республике, позиция европейских политиков в пользу переноса чемпионата, антилукашенковские заявления, доносящаяся в том числе из Риги, которая должна была принимать соревнование совместно с Минском.

В пользу варианта были, разве что, личная благосклонность главы Международной федерации хоккея Рене Фазеля к белорусскому руководству, который решение совета своей организации воспринял с открытым сожалением: «Очень прискорбно, что пришлось отменить заявку на совместное проведение Минска и Риги. В ходе этого процесса мы пытались способствовать тому, чтобы чемпионат мира можно было использовать в качестве инструмента для примирения, чтобы помочь решить социально-политические проблемы, происходящие в Белоруссии, и найти позитивный путь вперёд».

За неделю до этого Рене Фазель прибыл в Минск, где довольно тепло и дружески побеседовал с Александром Лукашенко . Глава мирового хоккея не показал ни йоты негативного отношения к белорусской власти, скорее, наоборот, обещал стремиться решить вопрос в её пользу. Он тогда заявил, что «процесс изучения возможности проведения чемпионата в Минске начался и продолжится новыми встречами», что не могло не обрадовать белорусское руководство.

На Западе за такую позицию Рене Фазель подвергся настоящему шельмованию. Спортивного функционера резко раскритиковали премьер-министр Финляндии, министр спорта Швеции и глава МИД Чехии, а член Европейского парламента Павел Теличка написал лаконично и просто: «Рене Фазель — позор хоккея».

Бойкот спонсоров, спортсменов и несогласных белорусов

Не в пользу проведения чемпионата в Минске сыграли и угрозы многих сильных команд бойкотировать турнир. Среди таких команд были как традиционные претенденты на медали — сборные Швеции и Финляндии, так и «середняки» — норвежцы, датчане и немцы. Ближе к началу турнира к ним наверняка присоединились бы остальные команды: почти все из них представляют Европу или Северную Америку. В случае сохранения турнира в Минске мировое первенство рисковало превратиться, разве что, в чемпионат ЕАЭС с участием Белоруссии, России и Казахстана.

Одним из решающих факторов для переноса чемпионата стало и экономическое давление на организаторов турнира. Два главных спонсора хоккейных турниров — компании Škoda и Nivea, с которыми хоккейная федерация сотрудничает не один десяток лет, отказались спонсировать первенство, если они пройдет в Минске.

Спонсоры таких крупных турниров, как чемпионаты мира, это, как правило, транснациональные корпорации, от позиции которых порой зависит больше, чем от позиции отдельных политиков и правительств.

Активно высказываться против проведения турнира в Минске стали и многие белорусы, не согласные с политикой Лукашенко. Так, они провели ряд уличных акций, посвященных этому вопросу. А в социальных сетях пользователи из Белоруссии стали благодарить компании за отказ спонсировать чемпионат мира по хоккею, организовав флешмоб под названием «Нивеяшкодныя» — в честь компаний Nivea и Škoda и по аналогии с белорусским словом «неверагодныя» (невероятные), которым протестующих называла Мария Колесникова

Избежать новых столкновений

В хоккейной федерации наверняка взяли в расчет и внутриполитические риски, связанные с проведением чемпионата в Белоруссии. В республике продолжается политический кризис — до сих пор регулярно проводятся акции протеста и уличные стычки, задержания и аресты.

Да и у официального Минска, похоже, не осталось рычагов для борьбы с уличной активностью, кроме задержаний и «закручивания гаек». Складывающаяся ситуация непредсказуема и может грозить обострением.

И решение провести чемпионат мира в Минске, а также наступление весны подтолкнут протестующих к увеличению активности накануне соревнований. Перед властью встанет задача обязательно «навести порядок» на улицах, но так, чтобы сохранить гуманное лицо для европейских наблюдателей. С учетом того, что протестующие не уходят с улиц даже после жестких задержаний, эта задача будет почти невыполнима, и чемпионат мира, помимо бойкота и дипломатического давления, мог бы сопровождаться и постоянным напряжением на улицах столицы.

Ситуацию осложняет приток зарубежных гостей, которые наверняка захотели бы почувствовать адреналин.

Национальный вид спорта и имиджевые потери

Ранее, во второй половине прошлого года, Белоруссия уже лишилась трех больших спортивных турниров. Минск отказался от проведения Всемирной шахматной Олимпиады, потому что Министерство спорта не смогло гарантировать авансовые платежи и страховку. Турнир суперлиги по легкой атлетике в 2021 году тоже не состоится, а Европейская конфедерация фехтования отменила чемпионат Европы — 2020 из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Апогеем спортивных потерь официального Минска стало решение 7 декабря Международного олимпийского комитета о наложении санкций на Национальный олимпийский комитет республики. Это означает, что с этого момента руководители белорусского спорта (туда входят Александр Лукашенко и его сын Виктор) не смогут участвовать во всех спортивных мероприятиях под эгидой Олимпийских игр.

Но потеря чемпионата мира по хоккею станет для белорусской власти, пожалуй, самым болезненным решением. К этому виду спорта у власти особое внимание. Хоккеем увлекается лично Александр Лукашенко, который даже сформировал президентскую команду.

В республике созданы превосходные по сравнению с другими видами спорта условия для занятия хоккеем: даже в небольших районных центрах есть ледовые дворцы. Хотя такое внимание к зимним видам спорта порой становится предметом для критики власти, потому что иные сферы общественной жизни также нуждаются во внимании и развитии.

В Минске построили ряд ледовых арен, готовых принять игры уровня чемпионата мира, а хоккейный клуб «Динамо Минск» слывет самым состоятельным спортивным объединением страны. В качестве его спонсоров выступают как крупнейшие государственные предприятия, так и частный бизнес. Хотя для стран региона больше характерно вкладываться в футбол, который, несмотря на особое положение хоккея, остается самым популярным видом спорта у белорусов.

Настоящей гордостью для власти и государственной медиасферы стало проведение в Белоруссии чемпионата мира по хоккею в 2014 году, как и Европейских игр в 2019-м. Для руководства республики принятие крупных турниров — это вопрос не только собственного имиджа в мире, но и дипломатия. Стать хозяевами чемпионата мира и принять в гостях европейских и американских политиков, дипломатов (а как минимум — крупных спортивных функционеров) означает получить дополнительную площадку для переговоров и налаживания с ними связей. А это в первую очередь — сигнал всем недоброжелателям, что белорусский режим не является изгоем в мировом спорте, а значит, и в мировой политике. Перенос чемпионата мира в другой город означает лишение официального Минска опробованной и удобной дипломатической площадки.

От озабоченности к решительности

Столь решительная реакция европейских политиков и дипломатов, которые обычно просто «выражают озабоченность», говорит о том, что Запад, похоже, занял самую жесткую позицию в отношении белорусского руководства за последние десятилетия. Если в 2014 году, когда против Минска действовал предыдущий пакет европейских и американских санкций, не было никаких препятствий для проведения чемпионата мира по хоккею в Белоруссии, то сегодня позиция оказалась куда более твёрдой.

Практика показывает, что, несмотря на всю заявленную аполитичность, международная конъюнктура все же оказывает существенное влияние на спорт. А в этой сфере всё зашло очень далеко: с одной стороны, фактическое признание альтернативных органов власти и президента республики в странах ЕС , с другой — прямые обвинения в интервенции со стороны Запада.

Однако говорить о том, что ЕС и США «сжигают мосты» с Минском и продолжают его международную изоляцию — пока рано. Перенос чемпионата — шаг, конечно, решительный. Это «показ кулака» Белоруссии, демонстрация готовности действовать жестко и не идти на встречу, как в 2014 году. При этом, на дипломатическом поле Брюссель и Вашингтон всё еще оставляет площадки для взаимодействия.

Санкции со стороны стран Запада пока отнюдь не выглядят жесткими. Они по большей части персональные, т.е. символические. А в США так и не передумали возвращать в Минск своего посла после 12-летнего отсутствия. В этом направлении Запад будет действовать уже не из ценностных соображений и безопасности, как в хоккее, а в зависимости от того, как будет развиваться взаимодействие Минска и Москвы.