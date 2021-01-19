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20-летняя фигуристка Мария Сотскова рассталась с мужем через полгода после свадьбы — кто её супруг, причины развода 

Чемпионат.com 1 час назад
20-летняя Мария Сотскова прожила в браке менее полугода. Когда же судьба наконец прекратит её испытывать?
Медали чемпионата России и финала Гран-при, участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира — в условиях сумасшедшей конкуренции большинство российских фигуристок о таком могут лишь мечтать. У Марии Сотсковой всё это было, но её судьбу никак не назовёшь лёгкой и безоблачной. К 20 годам тонкая и нежная девушка пережила потерю отца, болезненный уход из спорта и громкий допинговый скандал.
Но и на этом драматичные события в жизни известной фигуристки не закончились. Супруг Сотсковой в пронзительном послании объявил о расторжении брака. Мария и Михаил зарегистрировали отношения менее полугода назад и даже не успели отметить торжественное событие. Неужели инициатором расставания стала сама Сотскова?

Возвышенное катание и провал на Олимпиаде

В современном женском фигурном катанию редко кому из россиянок удаётся продержаться на топ-уровне дольше двух взрослых сезонов, и Мария Сотскова не стала исключением. Добраться до медалей главных международных турниров ей так и не удалось, зато она подарила болельщикам целую россыпь запоминающихся программ. Мария, не обладая идеальной техникой прыжков, цепляла чистыми и возвышенными образами, мягким и пластичным катанием. В 13 лет Сотскова с первой же попытки победила в финале юниорского Гран-при, оставив позади себя Серафиму Саханович и Евгению Медведеву, а на взрослом уровне лучшие результаты пришли к ней в сезоне-2017/18. В финале Гран-при и на чемпионате России фигуристка из ЦСКА уступила только Алине Загитовой. Была она близка к медали и на московском чемпионате Европы, однако из-за неоднозначных судейских решений проиграла итальянке Каролине Костнер и осталась четвёртой. Убедительное начало сезона позволило Сотсковой исполнить мечту каждой девочки, занимающейся фигурным катанием, — принять участие в Олимпиаде. Специалисты не исключали, что с чистым катанием Мария поборется за бронзу, однако срыв короткой программы перечеркнул все надежды и в итоге она заняла лишь восьмое место.

Ментальные проблемы и ранний брак

После неудачи на главном турнире в карьере Сотскова столкнулась с серьёзными психологическими трудностями. Девушку мучили кошмары, случались панические атаки. Работа с психологами помогала заглушить внутреннюю боль, но глобально проблему не решала. Тяжёлое эмоциональное состояние отражалось и на выступлениях — после провального чемпионата России Мария задумалась о смене тренера и перешла в группу Светланы Соколовской. Летом 2019 года Маша потеряла отца. Личная трагедия подорвала настрой фигуристки, всеми силами пытавшейся вернуться на прежний высокий уровень. На единственном этапе Гран-при она стала предпоследней, а от участия в чемпионате России отказалась. В апреле 2020-го Сотскова была настроена продолжать борьбу, однако уже через несколько месяцев объявила о завершении карьеры. Вскоре Мария подтвердила, что готовится к свадьбе. Её избранником стал композитор и продюсер Михаил Омельчук, который старше фигуристки всего на пару лет. Молодые люди узаконили отношения летом 2020-го, но из-за ограничений, связанных с коронавирусом, отложили свадебные торжества на год.

Отстранение на 10 лет после завершения карьеры

Казалось, завершение карьеры и замужество станут для Маши билетом в новую счастливую жизнь и помогут оставить былые невзгоды в прошлом. Но неприятности и не думали отступать. В сентябре Сотскова оказалась в центре громкого скандала. В прессу просочилась информация о том, что участницу Олимпиады на 10 лет отстранили от любой деятельности, связанной со спортом, из-за нарушения антидопинговых правил. По данным ТАСС, Мария пропустила три допинг-теста, а затем предоставила поддельную справку. Кроме того, в одной из её допинг-проб было обнаружено запрещённое вещество. На Сотскову обрушился поток критики со стороны болельщиков. Марию упрекали в том, что своими действиями она нанесла удар по репутации российского фигурного катания и подставила нынешних лидеров сборной России. Давление на бывшую фигуристку оказалось столь сильным, что ей пришлось закрыть свою страницу в «Инстаграме». Впрочем, были и те, кто всячески поддерживал медалистку чемпионатов России и считал её жертвой обстоятельств.

«Всё, что я делал, — во имя нашей семьи»

Повесив коньки на гвоздь, Мария сосредоточилась на очной учёбе в ГИТИСе, а также помогала супругу в работе его продюсерского центра. Казалось, именно любовь и поддержка мужа должна помочь девушке прервать затянувшуюся чёрную полосу. Но, к сожалению, раннее замужество лишь добавило драмы в её жизнь. О расставании звёздной пары стало известно из откровенной записи Михаила Омельчука в «Инстаграме». «Дорогая моя Машенька, я тебя очень сильно люблю! К сожалению, в жизни действительно происходит всё не просто так. Банально говорить, что у каждого человека есть своя судьба, но это проверено временем. На мне. На нас. Для меня всегда семья была самым главным, что только может быть в жизни. Я всегда мечтал и хотел семью. Всё, что я делал, — во имя нашей̆ семьи. Наверное, мы встретились не в то время, не в том месте, не при тех обстоятельствах. Я совершал много ошибок, которые в семье недопустимы. Да, мы оба совершали ошибки, которые недопустимы. Не так всё должно быть, наверное. А как должно быть, никто не знает», — написал Омельчук.

Новая драма Сотсковой

С момента регистрации брака до информации о разводе прошло менее полугода. Точные причины расставания с известной российской фигуристкой Михаил не назвал, но намекнул, что инициатива исходила от Марии: «Я убеждён был, что, несмотря ни на что, нужно было быть вместе. Раз мы семья. Но мы разошлись и поэтому разводимся. Бог знает, я тебе был всегда верен, предан и готов был и буду всегда тебе во всём помочь. Всегда буду тебя любить! Возможно, в силу возраста, возможно, из-за других обстоятельств у нас не получилось создать семью навсегда. Эмоции взяли верх». Также Омельчук оставил для Марии трогательные напутствия на дальнейшую жизнь и пожелал ей обрести счастье. Сама фигуристка очередную драму в своей личной жизни пока не прокомментировала, но что бы ни положило конец раннему браку чемпионки, хочется, чтобы судьба наконец перестала испытывать Сотскову на прочность. Хватит уже.
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Зимние виды спорта , Видео , Евгения Медведева , Светлана Соколовская , Серафима Саханович , Каролина Костнер , Мария Сотскова , ЦСКА , СБОРНАЯ РОССИИ
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