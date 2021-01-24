Саночник Павличенко выиграл золотую медаль в спринте в Инсбруке

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Еще один россиянин — Роман Репилов — показал седьмой результат (+0,188).

Серебро досталось итальянцу Кевину Фишналлеру, отставшему от Павличенко на 0,080 секунды. Бронза у представителя Германии Феликса Лоха (+0,087).

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