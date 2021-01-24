Саночник Павличенко выиграл золотую медаль в спринте в Инсбруке

Российский саночник Семен Павличенко выиграл золотую медаль в спринте на этапе Кубка мира в австрийском Инсбруке. Время, показанное спортсменом, составило 32,341 секунды.
Серебро досталось итальянцу Кевину Фишналлеру, отставшему от Павличенко на 0,080 секунды. Бронза у представителя Германии Феликса Лоха (+0,087).
Еще один россиянин — Роман Репилов — показал седьмой результат (+0,188).
Санный спорт. Кубок мира. Инсбрук (Австрия) Мужчины. Спринт
1. Семен Павличенко (Россия) — 32,341;
2. Кевин Фишналлер (Италия) — +0,080;
3. Феликс Лох (Германия) — +0,087…
7. Роман Репилов (Россия) — +0,188…