Женская сборная России выиграла эстафету в Антхольце

Женская сборная России выиграла эстафету на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце. Российская команда, выступавшая в составе Евгении Павловой, Татьяны Акимовой, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой, пробежала 24 км дистанции за 1 час 7 минут и 32,4 секунды.
Серебро у сборной Германии — немки отстали от россиянок на 11 секунд. Бронза — у француженок (+21,2).
Кубок мира по биатлону. 7-й этап. Антхольц (Италия)
Женщины. Эстафета
- Россия (Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева)
- Германия (Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Дениз Херманн, Франциска Пройс)
- Франция (Анаис Бескон, Анаис Шевалье, Жюстин Брезаз, Жюлия Симон)