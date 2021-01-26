Как россияне выступают в зимних видах спорта 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Матч-центр
19 января

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
2 2
Эльче Эльче
Кадис
Кадис
2 2
Леванте Леванте
Алавес
Алавес
1 2
Севилья Севилья
19 января

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
1 0
Вердер Вердер
Герта
Герта
0 3
Хоффенхайм Хоффенхайм
Майнц
Майнц
0 2
Вольфсбург Вольфсбург
19 января

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
2 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лестер Сити
Лестер Сити
2 0
Челси Челси
20 января

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Хетафе
Хетафе
1 0
Уэска Уэска
Бетис
Бетис
2 1
Сельта Сельта
Вильярреал
Вильярреал
2 2
Гранада Гранада
20 января

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
1 2
Кёльн Кёльн
Фрайбург
Фрайбург
2 2
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Арминия
Арминия
3 0
Штутгарт Штутгарт
20 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
×
Саутгемптон Саутгемптон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
2 0
Астон Вилла Астон Вилла
Фулхэм
Фулхэм
1 2
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
21 января

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Валенсия
Валенсия
1 1
Осасуна Осасуна
Эйбар
Эйбар
1 2
Атлетико М Атлетико М
21 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ливерпуль
Ливерпуль
0 1
Бёрнли Бёрнли
22 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
2 2
Вальядолид Вальядолид
22 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
4 2
Боруссия Д Боруссия Д
23 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Уэска
Уэска
0 0
Вильярреал Вильярреал
Севилья
Севилья
3 0
Кадис Кадис
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
2 2
Бетис Бетис
23 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
2 1
Штутгарт Штутгарт
Аугсбург
Аугсбург
2 1
Унион Унион
Байер
Байер
0 1
Вольфсбург Вольфсбург
23 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
2 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
24 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Осасуна
Осасуна
3 1
Гранада Гранада
Эльче
Эльче
0 2
Барселона Барселона
Сельта
Сельта
1 1
Эйбар Эйбар
24 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
0 4
Бавария Бавария
Хоффенхайм
Хоффенхайм
3 0
Кёльн Кёльн
25 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
5 1
Хетафе Хетафе
26 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
21:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
21:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Саутгемптон
Саутгемптон
23:15
Арсенал Арсенал
27 января

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
21:00
Астон Вилла Астон Вилла
Челси
Челси
21:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
22:30
Фулхэм Фулхэм
28 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
23:00
Ливерпуль Ливерпуль
29 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
23:00
Уэска Уэска
29 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Штутгарт
Штутгарт
22:30
Майнц Майнц
30 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эйбар
Эйбар
16:00
Севилья Севилья
Реал Мадрид
Реал Мадрид
18:15
Леванте Леванте
Валенсия
Валенсия
20:30
Эльче Эльче
30 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
17:30
Аугсбург Аугсбург
Бавария
Бавария
17:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
17:30
Герта Герта
30 января

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Эвертон
Эвертон
15:30
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
18:00
Фулхэм Фулхэм
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
31 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Хетафе
Хетафе
16:00
Алавес Алавес
Кадис
Кадис
18:15
Атлетико М Атлетико М
Гранада
Гранада
20:30
Сельта Сельта
31 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
17:30
Арминия Арминия
Вольфсбург
Вольфсбург
20:00
Фрайбург Фрайбург
31 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Челси
Челси
15:00
Бёрнли Бёрнли
Лестер Сити
Лестер Сити
17:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
19:30
Ливерпуль Ливерпуль
1 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
23:00
Осасуна Осасуна
2 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
21:00
Арсенал Арсенал
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
21:00
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
23:15
Кристал Пэлас Кристал Пэлас

Как россияне выступают в зимних видах спорта 

RT на русском и ещё 4 43 минуты назад
Сборная России по шорт-треку завоевала четыре золотые медали на чемпионате Европы в Гданьске. Максим Буров продлил победную серию на этапе Кубка мира по фристайлу в Москве и приблизился к завоеванию второго «Хрустального глобуса». Саночник Семён Павличенко взял две награды КМ в Инсбруке, в том числе одну — высшей пробы. А конькобежец Артём Арефьев впервые в карьере занял первое место в рамках Кубка планеты. Как отечественные спортсмены выступают в зимних видах — в материале RT.
Шорт-трек
В пятницу в польском Гданьске стартовал чемпионат Европы по шорт-треку. Уже второй соревновательный день, когда непосредственно начался розыгрыш наград, принёс стране три медали. На дистанции 1500 метров у мужчин победу одержал 30-летний чемпион мира и Европы Семён Елистратов. Вслед за ним финишировал ещё один россиянин Денис Айрапетян.
Куда более неожиданным стал успех молодого Константина Ивлиева на 500-метровке. Он более чем на 0,1 секунды опередил Пьетро Сигеля и впервые в карьере стал обладателем награды высшей пробы первенства Европы. Не остались без медалей и россиянки. Софья Просвирнова заняла третье место на дистанции 1500 метров, уступив Сюзанне Схюлтинг и Анне Зайдель.
В воскресенье победная серия Елистратова продолжилась. Он финишировал первым на 1000 м. Попутно Семёну удалось обеспечить себе уверенное лидерство в многоборье с 71 баллом. На 16 очков от него отстали Сигель и Ицхак де Лаат.

«Скажу очень просто. Что делает из обезьяны человека? Труд и желание работать и совершенствоваться. Я спокойно готовился к турниру, вот и получился результат. Очень счастлив, что стал чемпионом Европы в многоборье, наверное, это подтверждает мою стабильность», — приводит слова спортсмена «Р-Спорт».

У женщин многоборье выиграла Схюлтинг, которая первенствовала во всех личных гонках (102 очка). Просвирнова с одной бронзовой наградой расположилась третьей (53). Закончилось же первенство эстафетами.
Российским мужчинам удалось положить в копилку команды очередную медаль — бронзовую. Женщины вовсе заняли первое место. Однако радость была недолгой. Сразу после окончания гонки отечественный коллектив получил дисквалификацию за нарушение правил прохождения дистанции.
В результате отечественная сборная закончила турнир на втором месте в неофициальном командном зачёте с восемью медалями в активе, четыре из которых — золотые. Первую строчку заняли шорт-трекисты из Нидерландов, которые принесли своей стране 12 наград (пять — высшей пробы).
Конькобежный спорт
Впервые за долгое время вышли на лёд и конькобежцы. Планировалось, что Кубок мира начнётся ещё в ноябре, но пандемия коронавируса внесла в эти планы свои коррективы и первые четыре этапа оказались отменены. В результате состоятся только два (оба — в Херенвене), результаты которых будут учитываться при квалификации на ЧМ.
Единственную золотую медаль на выходных России принёс Артём Арефьев. Причём ему удалось одержать первую в карьере победу на этапах КМ. Спортсмену не оказалось равных во втором забеге на 500 метров. Россиянин обновил личный рекорд — 34,459 секунды. В первом забеге на данную дистанцию бронзу завоевал чемпион мира Руслан Мурашов.

«Спринт — это вообще про талант и про данные. Арефьев — очень талантливый спринтер. Мы ждали, что Артём побьёт ещё и юниорские рекорды мира. Даже в субботу Артём пробежал с ошибками, но уже было видно, что он способен на очень высокий результат. Так что он оправдывает ожидания. И для нас его победа не сюрприз», — цитирует «Р-Спорт» исполнительного директора Союза конькобежцев России Варвару Барышеву.

Успешно выступили на самой короткой дистанции и российские конькобежки, завоевав три медали. А Ангелина Голикова взяла сразу два серебра. Во втором забеге компанию на подиуме ей составила Ольга Фаткулина, показавшая третий результат. А вот призёр чемпионата мира Дарья Качанова наверняка пожалела, что вышла на старт, ведь падение помешало ей принять участие в 1000-метровке.
В воскресенье медаль также удалось завоевать Сергею Трофимову. Он занял третье место на самой длинной дистанции — 5000 м. Россиянин уступил двум представителям Нидерландов — Патрику Русту и Свену Крамеру.
А вот для одного из лидеров сборной Павла Кулижникова турнир получился не слишком удачным. Первый старт в текущем международном сезоне закончился для него падением. Обладатель двух мировых рекордов не устоял на ногах на 500-метровке в субботу. В результате он вынужден был бежать лишь в дивизионе B, где занял первое место. А на дистанции 1000 м Кулижников довольствовался бронзой. Опередили Павла сразу два голландца — Томас Крол и Кай Вербай.
Фристайл
В субботу Москва в 11-й раз приняла этап Кубка мира по лыжной акробатике. У российских болельщиков был повод порадоваться за Максима Бурова — он одержал четвёртую победу подряд, став ещё ближе к своему второму «Хрустальному глобусу».
Буров был сильнее всех в каждом раунде — и в квалификации, и в первой финальной попытке, и во второй. За свой главный прыжок он набрал 126,24 балла, почти на десять очков обойдя серебряного призёра Кристофера Лиллиса из США. Третье место занял Ноэ Рот из Швейцарии.
В нынешнем сезоне 22-летний россиянин уверенно лидирует в общем зачёте и вряд ли упустит первое место, даже если не примет участие в одном из трёх оставшихся этапов в Белоруссии, США и Казахстане.
В женских соревнованиях лучший результат среди россиянок показала Любовь Никитина. Вице-чемпионка мира заняла четвёртое место, на такой же позиции она располагается и в общем зачёте.
Санный спорт
В Инсбруке состоялся предпоследний этап Кубка мира по санному спорту. Австрийская трасса в этом сезоне уже принимала у себя лучших саночников планеты, но из-за коронавируса ей пришлось провести соревнования вновь.
В ноябре у российских спортсменов не получилось завоевать награды в индивидуальных дисциплинах, но на этот раз удача улыбнулась Семёну Павличенко. В заездах одноместных саней он занял второе место и выиграл первую для себя медаль в сезоне. При этом золото оказалось совсем близко — россиянин лидировал после первого спуска, а после второго уступил всего лишь 0,006 секунды немцу Феликсу Лоху.
В последний день соревнований Павличенко всё-таки поднялся на высшую ступень пьедестала почёта. Он выиграл состязания в спринте, установив рекорд трассы в этой дисциплине. Такой набор медалей позволил россиянину улучшить свои позиции в общем зачёте и подняться на третье место. На заключительном этапе в Санкт-Морице у него даже будет шанс сместить со второй строчки немца Йоханнеса Людвига.
Бобслей и скелетон
А вот этап Кубка мира по бобслею и скелетону в немецком Кёнигзее получился для россиян не слишком удачным. Отечественные бобслеисты вовсе остались без наград во всех трёх видах программы.
В скелетоне же третью строчку удалось занять Александру Третьякову. Первый заезд получился для олимпийского чемпиона откровенно неудачным, но во втором он сумел исправить свои ошибки и в результате даже поднялся на подиум, пропустив вперёд Александра Гасснера и Юн Сун Бина.
В соревнованиях женщин Елена Никита, напротив, после первого заезда шла второй. Однако следующий едва не закончился трагедией. Отечественная спортсменка совершила грубую ошибку в одном из виражей и только чудом не вылетела из скелетона. В результате она опустилась на пятую строчку.
RT на русском: последние новости
Саночник Павличенко занял второе место на этапе Кубка мира в Австрии Саночник Павличенко занял второе место на этапе Кубка мира в Австрии Конькобежец Арефьев выиграл забег на 500 м на этапе КМ в Херенвене Конькобежец Арефьев выиграл забег на 500 м на этапе КМ в Херенвене Каменский о лишении Белоруссии права на проведение ЧМ по хоккею: я так понимаю, это больше политическое решение Каменский о лишении Белоруссии права на проведение ЧМ по хоккею: я так понимаю, это больше политическое решение
Комментарии
Зимние виды спорта , Видео , Ольга Фаткулина , Сергей Трофимов , Денис Айрапетян , Руслан Мурашов , Павел Кулижников , Софья Просвирнова , Анна Зайдель , Александра Третьякова , Александр Гасснер , Кай Вербай , Семен Елистратов , Семен Павличенко , Константин Ивлиев , Любовь Никитина , Свен Крамер , Томас Крол , Ангелина Голикова , Дарья Качанова , Йоханнес Людвиг , СБОРНАЯ РОССИИ
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
02:02
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
Хоккей Статьи
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение