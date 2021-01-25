РУСАДА отказалось оспаривать решение CAS о санкциях против России

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло решение не подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) к РУСАДА. Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

CAS 17 декабря частично поддержал иск Всемирного антидопингового агентства к Российскому антидопинговому агентству и лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В конце декабря президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в интервью ТАСС заявил, что CAS допустил процессуальные нарушения, которые были отмечены юристами. Глава ОКР также рассказал о планах оспорить эти нарушения в кассационной инстанции. Олимпийский комитет России участвовал в процессе между WADA и РУСАДА в качестве третьей стороны.

РУСАДА отмечает, что оно решительно не согласно с выводами CAS об утверждаемых манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории.

"По мнению РУСАДА, такие суждения основываются на неверной и односторонней оценке фактов. Мы сожалеем, что CAS не принял во внимание детально изложенные доводы и доказательства, представленные РУСАДА, а также иными лицами, вступившими в дело, на протяжении всего производства по делу", — говорится в сообщении.

Также РУСАДА обратило внимание на то, что оно было признано не соответствующим нормам кодекса WADA, хотя не допустило каких-либо нарушений, что признано WADA. "РУСАДА полагает, что настоящее решение не только противоречит базовым принципам справедливости, но также является необоснованным в свете существенного прогресса, которого РУСАДА удалось добиться в процессе восстановления, причем такой прогресс был также прямо признан со стороны WADA. По этим причинам РУСАДА считает, что санкции, наложенные CAS, являются безосновательными и несправедливыми", — сказано в сообщении.

Однако РУСАДА приветствует тот факт, что CAS отказал WADA в удовлетворении требования о наложении коллективных санкций на невиновных атлетов.

"РУСАДА приветствует и поддерживает отказ коллегии арбитров применить меры коллективного наказания против российского спорта, о введении которых ходатайствовало WADA. Такие меры коренным образом противоречат духу и букве Олимпийской хартии, и могли установить опасный прецедент, угрожающий самим фундаментальным началам олимпийского движения. Невиновные атлеты никогда не должны нести ответственность за действия небольшого числа индивидуумов, допускающих нарушения антидопинговых правил, и в отношении которых должны проводиться расследования и налагаться санкции в индивидуальном порядке", — говорится в пресс-релизе.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда, российские спортсмены до 16 декабря 2022 года лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх.