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Лидер сборной России по прыжкам на лыжах временно отстранен от участия в Кубке мира 

ТАСС и ещё 3 18 часов назад
Лидера сборной России по прыжкам на лыжах отстранили
Фото: ТАСС
Лидер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Климов временно отстранен от участия в Кубке мира за неспортивное поведение. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.
Климов пропускает этап Кубка мира в Виллингене (Германия), который проходит на этих выходных. Спортсмен подвергся санкциям за самовольный пропуск тренировочного сбора национальной команды в Чайковском (Пермский край), который предшествовал международному старту.

"По непонятной причине он не приехал на сбор, не проинформировав ни меня, ни главного тренера, — сказал Дубровский. — Решением тренерского штаба он был временно отстранен от участия в этапах Кубка мира, федерация с этим согласилась".

"В этом сезоне Женя выступает очень нестабильно. Есть спортивная дисциплина, если ее не будет, то мы с ним так и будем шарахаться из стороны в сторону. Каким бы он лидером ни был, прежде всего должна быть дисциплина", — добавил глава федерации.

Российских лыжников лишили бронзы в эстафете за неспортивное поведение Большунова
Сейчас Климов выступает на этапе Кубка России. На следующей неделе он выступит на этапах Континентального кубка. Если ему удастся занять место с первого по шестое, то его будут рассматривать в качестве кандидата на чемпионат мира, который пройдет с 22 февраля по 7 марта в Германии.
В ноябре 2018 года Климов стал первым российским летающим лыжником, которому удалось одержать победу на этапе Кубка мира.
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Комментарии 15
Зимние виды спорта , Евгений Климов , СБОРНАЯ РОССИИ
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