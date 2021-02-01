США вдвое обогнали Россию по числу допинговых инцидентов за год

Движение за восстановление доверия к велоспорту (MPCC) опубликовало ежегодный антидопинговый рейтинг, в котором учитываются инциденты с запрещенными веществами и методами в разных спортивных дисциплинах и в разных странах. Из этой публикации следует, что безусловным лидером среди всех видов спорта по количеству допинговых кейсов в 2020 году стала легкая атлетика. 113 инцидентов с легкоатлетами — это более, чем в два раза больше, чем у идущей на втором месте тяжелой атлетики (50). Среди стран с огромным отрывом лидируют США — 76 случаев против 38 у занявшей второй место России. Американцы лидируют в антирейтинге MPCC пятый год подряд.

В пояснении к рейтингу отмечается, что из-за коронавируса количество тестов на допинг уменьшилось в разы. Это привело и к уменьшению количества пойменных на запрещенке. По отношению к 2019 году общий показатель по всем видам спорта упал на 18,6 процентов, а по сравнению с 2018 годом — почти на 30 процентов. Тем удивительнее рост показателей в легкой атлетике, которая поставил рекорд за все время существования рейтинга. Подсчеты MPCC ведутся на основе открытых источников и, в отличие от ежегодного отчета ВАДА , не являются официальной информацией. ( Олег Шамонаев

Топ-10 рейтинга MPCC по видам спорта

Легкая атлетика — 113 Тяжелая атлетика — 50 Американский футбол — 26 Конный спорт — 23 ММА — 22 Теннис — 20 Бейсбол — 19 Велоспорт — 18 Футбол — 16 Регби — 14 Топ-10 рейтинга MPCC по странам

США — 76 Россия — 38 Италия — 24 Кения — 19 Великобритания — 18 ЮАР — 14 Бразилия — 13 Индия — 12 Австралия — 11 Украина — 11