Чемпионат мира по бобслею и скелетону стартует в Альтенберге 

Предолимпийский чемпионат мира по бобслею и скелетону стартует в пятницу в германском Альтенберге. Впервые в истории эти соревнования пройдут без зрителей.

Из-за опасений за здоровье участников соревнований открытие турнира состоялось в четверг вечером в виртуальном формате. За несколько часов до открытия все спортсмены, тренеры и технический персонал команд прошли очередное тестирование на коронавирусную инфекцию. В 2020 году чемпионат мира также проходил в Альтенберге, тогда российские спортсмены не сумели завоевать ни одной награды.

Первыми в борьбу за медали вступят женские экипажи бобов-двоек, которые разыграют награды по сумме четырех заездов с 5 по 6 февраля. 7 февраля определятся победители в мужских двойках (также по сумме четырех заездов). 11 и 12 февраля будут разыграны медали в мужском и женском скелетоне, 13 февраля скелетонисты разыграют медали в смешанной командной гонке. С 13 по 14 февраля пройдут состязания экипажей мужских бобов-четверок и женщин в монобобах.