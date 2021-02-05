Чемпионат мира по бобслею и скелетону стартует в Альтенберге 

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30 января

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Эйбар
Эйбар
0 2
Севилья Севилья
Реал Мадрид
Реал Мадрид
1 2
Леванте Леванте
Валенсия
Валенсия
1 0
Эльче Эльче
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Бундеслига

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Айнтрахт Ф
3 1
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Бавария
Бавария
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3 из 6
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Эвертон
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Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
Манчестер Сити
1 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 0
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3 из 4
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Хетафе
0 0
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Гранада
Гранада
0 0
Сельта Сельта
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Английская Премьер-лига

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Челси
Челси
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Бёрнли Бёрнли
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Лестер Сити
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Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
1 3
Ливерпуль Ливерпуль
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Бетис
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Шеффилд Юнайтед
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Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
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Вулверхэмптон
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Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
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Бёрнли
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Фулхэм
Фулхэм
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Лидс Юнайтед
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Тоттенхэм Хотспур
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Шальке-04
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Астон Вилла
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Ньюкасл Юнайтед
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Саутгемптон Саутгемптон
Бёрнли
Бёрнли
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Реал Сосьедад
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Вулверхэмптон
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Ливерпуль
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Атлетико М
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Лидс Юнайтед
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Реал Мадрид
Реал Мадрид
23:00
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Сельта
Сельта
23:00
Эльче Эльче
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РБ Лейпциг
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Кристал Пэлас
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Бёрнли Бёрнли
Манчестер Сити
Манчестер Сити
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Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур

Чемпионат мира по бобслею и скелетону стартует в Альтенберге 

ТАСС и ещё 2 5 февраля 2021
Чемпионат мира по бобслею и скелетону стартует в Альтенберге
Фото: EPA
Предолимпийский чемпионат мира по бобслею и скелетону стартует в пятницу в германском Альтенберге. Впервые в истории эти соревнования пройдут без зрителей.
Из-за опасений за здоровье участников соревнований открытие турнира состоялось в четверг вечером в виртуальном формате. За несколько часов до открытия все спортсмены, тренеры и технический персонал команд прошли очередное тестирование на коронавирусную инфекцию. В 2020 году чемпионат мира также проходил в Альтенберге, тогда российские спортсмены не сумели завоевать ни одной награды.
Первыми в борьбу за медали вступят женские экипажи бобов-двоек, которые разыграют награды по сумме четырех заездов с 5 по 6 февраля. 7 февраля определятся победители в мужских двойках (также по сумме четырех заездов). 11 и 12 февраля будут разыграны медали в мужском и женском скелетоне, 13 февраля скелетонисты разыграют медали в смешанной командной гонке. С 13 по 14 февраля пройдут состязания экипажей мужских бобов-четверок и женщин в монобобах.
В состав российской команды по бобслею вошли пилоты Ростислав Гайтюкевич, Алексей Стульнев (оба — двойки и четверки), Максим Андрианов (четверки), Надежда Сергеева, Любовь Черных и Анастасия Макарова (все — двойки и монобобы), а также разгоняющие Михаил Мордасов, Илья Малых, Руслан Самитов, Роман Кошелев, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Кирилл Антюх, Максим Белугин, Владислав Жаровцев, Николай Козлов, Павел Травкин, Елена Мамедова, Александра Тарасова, Юлия Беломестных (запасные — Александра Иокст и Юлия Егошенко).
В состав команды по скелетону вошли Елена Никитина, Юлия Канакина, Александр Третьяков, Никита Трегубов, Алина Тарарыченкова, Даниил Романов и Евгений Рукосуев, который завоевал право выступить в Альтенберге после того, как неделю назад победил на юниорском чемпионате мира.
В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) все российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна своей страны. Российская команда выйдет на старт чемпионата мира под флагом с логотипом Федерации бобслея России и названием Bobsleigh Federation of Russia или BFR. В случае победы россиян на церемонии награждения будет звучать гимн Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).
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Зимние виды спорта , Юлия Канакина , Максим Андрианов , Владислав Жаровцев , Любовь Черных , Даниил Романов , Елена Мамедова , Роман Кошелев , Николай Козлов , Александра Тарасова , Василий Кондратенко , Михаил Мордасов , Максим Белугин , Руслан Самитов , Надежда Сергеева , Алексей Стульнев , Елена Никитина , Евгений Рукосуев , Александр Третьяков , Алексей Зайцев , Анастасия Макарова , Кирилл Антюх , Никита Трегубов , Ростислав Гайтюкевич , Всемирное антидопинговое агентство
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