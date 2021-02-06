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Медведева задумалась о тренерской карьере 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 10 4 часа назад
Медведева задумалась о тренерской карьере
Фото: РИА Новости
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева после завершения первого соревновательного дня на Кубке Первого канала рассказала о намерении попробовать себя в тренерской карьере.

«По поводу тренерской карьеры определенно да, хочу попробовать себя в тренерской карьере. В моей жизни было около пяти крупных семинаров, мне нравится работать с детьми, я вижу отдачу и результат даже за несколько часов работы со спортсменом. Возможно, у меня есть тренерская черта объяснить, показать, психологически надавить или разгрузить. Посмотрим, может, я и ошибаюсь, [но] на 80% тренерская работа — это я», — приводит слова Медведевой ТАСС.

«Мне повезло, что в нашей команде могу спокойно подойти и к тренерам, и к спортсменам, и пообщаться что к чему. Насколько возможно было, я говорила, настрой на завтрашний день они поняли, и от этого, думаю, они и будут действовать, — сказала 21-летняя фигуристка. — Но я не тренер. Из уважения и внутренних правил фигурного катания я не имею права лезть в разговор между спортсменом и тренером, это неправильно».
Отвечая на вопрос о том, как фигуристка себя чувствует в России после возвращения из Канады, Медведева сказала: «Я русская, здесь выросла, всегда здесь комфортно себя чувствовала, разговаривая на русском языке, кушая еду, на которой выросла. Мама, друзья, собаки — все это у меня дома, на моей родине».

«Что касается здоровья, то не входило в мои планы говорить об этом. Ведь это не личный турнир. Но скажу так — плюс-минус. После завершения этого турнира мне, к сожалению или счастью, опять придется уйти на восстановление», — добавила спортсменка.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила противостояние Загитовой и Медведевой на турнире в Москве. Команда «Красная машина», капитаном которой является олимпийская чемпионка Алина Загитова, после короткой программы на Кубке Первого канала по фигурному катанию опережает команду Медведевой «Время первых». Фигуристы команды «Красная машина» в общей сложности набрали 931,41 балла, их соперники — 912,92 балла.
В ноябре 2020 года у Медведевой выявили коронавирус с серьезным поражением легких, в октябре у фигуристки диагностировали защемление нерва в позвоночнике, спортсменка снялась с этапа Кубка России по фигурному катанию в Москве. В феврале Медведева победила в женском одиночном катании в финале Кубка России в Великом Новгороде. Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при.
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Комментарии
Зимние виды спорта , Фигурное катание , Евгения Медведева , Евгений Медведев , Татьяна Тарасова , Алина Загитова , ИТАР-ТАСС
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