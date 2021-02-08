Женский чемпионат мира по керлингу отменили из-за коронавируса

Чемпионат мира по керлингу среди женщин, который должен был пройти в швейцарском Шаффхаузене с 19 по 28 марта, отменен из-за коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всемирной федерации керлинга (WCF).

Это решение было принято в соответствии с решением Швейцарского местного управления здравоохранения, несмотря на усилия WCF, организаторов и Ассоциации керлинга Швейцарии разработать набор комплексных протоколов безопасности для проведения безопасного мероприятия. В настоящее время проводятся консультации с заинтересованными сторонами и партнерами для определения следующих шагов по завершении олимпийской квалификации. Различные варианты включают в себя перенос чемпионата мира или замену его альтернативным олимпийским квалификационным мероприятием. Кроме того, будут обсуждаться возможности проведения в Шаффхаузене будущего чемпионата мира.

Чемпионаты мира по керлингу среди мужчин и среди смешанных пар 2021 года состоятся, как и планировалось. Информацией о протоколах безопасности для каждого мероприятия будут опубликованы в ближайшие недели.