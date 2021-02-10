Гимн России на ЧМ по конькобежному спорту заменит музыка Чайковского

"Первый концерт Чайковского, вступление — этот музыкальный отрезок был направлен в Международный союз конькобежцев (ISU), сегодня получили ответ, что музыка согласована, — сказала Барышева. — Она будет использоваться при награждении наших спортсменов на чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку".