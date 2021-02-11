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В Петербурге врачи спасли после ДТП чемпионку России по лыжам 

ИА Regnum 17 часов назад
Врачи спасли чемпионку России по лыжам после ДТП
Фото: Вконтакте
В Санкт-Петербурге врачи Елизаветинской больницы спасли трехкратную чемпионку Петербурга по лыжам, абсолютную чемпионку России Екатерину Иванову, которая в декабря 2020 года попала в автомобильную аварию и оказалась на грани смерти. Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.
ДТП с участием Екатерины Ивановой произошло в декабре 2020 года, когда она возвращалась на машине с тренировки. Автомобиль занесло, а что было дальше, спортсменка уже не помнит. На протяжении двух недель женщина пробыла в коме в отделении реанимации для нейрохирургических больных, потом более месяца — в отделении хирургии сочетанной травмы.

«Шансов на благополучный исход было мало, но благодаря совместным усилиям врачей и силе духа самой Екатерины, сейчас она, преодолев множественные операции, восстанавливается и планирует в скором времени не только ходить, но и ставить новые спортивные рекорды», — рассказали в больнице.

У лыжницы была диагностирована тяжелая сочетанная травма головы, позвоночника, перелом тазовых костей, множественные переломы конечностей, закрытая травма груди, ушиб легких, сердца, перелом ребер, сломано бедро.

«То, что она вышла из комы великое чудо. Мы провели несколько операций, сейчас предстоит долгая реабилитация. Под наблюдением врача ЛФК уже ходит на костылях, в том числе по лестнице. Надеемся, что все функции будут восстановлены», — рассказал заведующий отделением сочетанной травмы Елизаветинской больницы Валерий Ганин.

В свою очередь Екатерина Иванова помимо благодарности врачам, спасшим ее жизнь, обещает не только полностью восстановиться после тяжелых травм, но и вернуться в большой спорт.

«В моей жизни было много операций, я много пережила. Находясь здесь думаю о том, что мне неспроста дана вторая жизнь. Я так счастлива, у меня большие планы на будущее. Например, через три года я планирую попасть на Олимпиаду», — поделилась лыжница.

Екатерина Иванова входит в состав сборной Санкт-Петербурга по лыжам, в прошлом году прошла отборочный тур на чемпионат мира, но соревнования в Италии отменили из-за пандемии коронавируса.
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Зимние виды спорта , Екатерина Иванова
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