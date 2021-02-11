Александр Чайковский оценил замену гимна России на музыку Чайковского 

Композитор Александр Чайковский заявил, что музыка Петра Чайковского стала для конькобежцев хорошим выходом из ситуации с запретом гимна России. Об этом сообщает News.ru.
Как писал «Рамблер», из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в течение двух лет российские спортсмены не могут участвовать в чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом. На их форме не должно быть изображений флага России, кроме того, на их награждениях запрещено использовать российский гимн.
Позже стало известно, что в случае награждения россиян на соревнованиях по конькобежному спорту вместо гимна России будет играть отрывок из концерта для фортепиано с оркестром №1.
Александр Чайковский назвал это «шикарной идеей».
«Патриотическая песня Глинки тоже была красивой, но, пожалуй, начало концерта Чайковского будет более эффектным», — отметил он.
Композитор подчеркнул, что Чайковского знает весь мир, поэтому все поймут из какой страны победители.