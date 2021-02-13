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Российские конькобежцы завоевали 11 медалей на чемпионате мира 

ТАСС и ещё 5 13 февраля 2021
Российские конькобежцы завоевали 11 медалей на чемпионате мира
Фото: EPA-EFE/KOEN VAN WEEL
Россияне завоевали 11 наград — одну золотую, три серебряные и семь бронзовых — на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который завершился в нидерландском Херенвене в воскресенье.
Единственная победа российских спортсменов на счету Ангелины Голиковой, ставшей первой на дистанции 500 метров. Две серебряные медали завоевал Павел Кулижников, ставший вторым на дистанциях 500 и 1 000 метров, еще одно серебро у Натальи Ворониной (5 000 метров). Бронзовые награды на счету Сергея Трофимова (5 000 метров), Александра Румянцева (10 000 метров), Ольги Фаткулиной (500 метров), Елизаветы Голубевой (1 000 метров), Евгении Лаленковой (1 500 метров), а также мужской и женской команд в командных гонках преследования.
По общему количеству медалей россияне уступили только нидерландским спортсменам, у них в активе 18 наград — семь золотых, шесть серебряных и пять бронзовых. По числу побед на чемпионате мира российские спортсмены также уступили представителям США, которые завершили турнир с двумя золотыми и одной серебряной медалью, и Швеции (две золотые).
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Комментарии 1
Зимние виды спорта , Российские спортсменки , Сергей Трофимов , Александр Румянцев , Павел Кулижников , Наталья Воронина , Ангелина Голикова
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