Российские конькобежцы завоевали 11 медалей на чемпионате мира 

Россияне завоевали 11 наград — одну золотую, три серебряные и семь бронзовых — на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который завершился в нидерландском Херенвене в воскресенье.

По общему количеству медалей россияне уступили только нидерландским спортсменам, у них в активе 18 наград — семь золотых, шесть серебряных и пять бронзовых. По числу побед на чемпионате мира российские спортсмены также уступили представителям США, которые завершили турнир с двумя золотыми и одной серебряной медалью, и Швеции (две золотые).