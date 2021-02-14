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Мишин раскрыл секрет успеха работы с Колядой 

Спорт день за днем 1 час назад
Мишин раскрыл секрет успеха работы с Колядой
Фото: Спорт день за днем

Заслуженный тренер России Алексей Мишин рассказал о совместной работе с серебряным призером Олимпиады-2018 в командных соревнованиях Михаилом Колядой. 25-летний фигурист, перешедший к Мишину в июне 2020 года, стал в декабре 3-кратным чемпионом России. До этого Михаил пропустил целый сезон из-за проблем со здоровьем.

— На данный момент я рассматриваю проект с Михаилом Колядой на два сезона — этот и следующий. И сейчас моя задача — внести некоторые изменения в его прыжковую технику. Из-за некоторых моментов в своих привычках он рано раскрывается в прыжках, — признался в интервью журналу IFS Мишин.

Специалист, который 8 марта нынешнего года будет праздновать 80-летие, сравнил Коляду со своими другими звездными учениками. По признанию Мишина, только Артур Гачинский не смог вернуться на высочайший уровень после паузы в карьере или целого ряда неудачных результатов. Зато это удалось сделать и Евгению Плющенко, и Каролине Костнер, и Елизавете Туктамышевой.

Мишин не стал обещать медалей на чемпионате мира, который в марте пройдет в Стокгольме. Но признался, что решение работать с Колядой стало для него вызовом.

В сезоне-2020/21 Коляда победил на одном из этапов Кубка России, на этапе серии Гран-при Rostelecom Cup, а также стал чемпионом России. До лета 2020 года он работал с Валентиной Чеботаревой, однако отсутствие результатов в двух последних сезонах и проблемы с носом вынудили фигуриста уйти к Мишину. На Кубке Первого канала в феврале 2021 года Коляда впервые в сезоне исполнил три четверных прыжка в произвольной программе.

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Зимние виды спорта , Алексей Мишин , Каролина Костнер , Валентина Чеботарева , Елизавета Туктамышева , Артур Гачинский , Михаил Коляда , Ростелеком
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