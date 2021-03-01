Сноубордист Логинов завоевал золото на ЧМ

Россиянин Дмитрий Логинов занял первое место в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира по сноуборду в параллельных дисциплинах. Соревнования проходят в Словении.

В финале спортсмен победил итальянца Роланда Фишналлера , опередив его на 0,01 секунды.

Еще один россиянин Андрей Соболев занял третье место, выиграв в заезде за бронзовую медаль у южнокорейца Ким Сан Гюма (+0,26). Россиянин Игорь Слуев выбыл из борьбы на стадии 1/8 финала.

Логинову 21 год, он в третий раз стал чемпионом мира, до этого победив в 2019 году в параллельном гигантском слаломе и в параллельном слаломе. На ЧМ-2019 в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) Логинов в возрасте 19 лет стал самым молодым чемпионом мира в истории параллельного гигантского слалома и первым из россиян одержал победу в параллельном слаломе на первенствах планеты. Он четырежды побеждал на этапах Кубка мира, восемь раз — на чемпионатах мира среди юниоров.

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду должен был пройти в Китае с 18 по 28 февраля. Из-за пандемии коронавируса турнир отменили, позднее Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение провести отдельные мировые первенства по каждой дисциплине.