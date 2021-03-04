Плющенко готов отпустить Косторную обратно к Тутберидзе

Чемпионка Европы Алена Косторная вернулась в группу Этери Тутберидзе , об этом сообщил журналист Василий Конов в своем телеграм-канале.

В сезоне-2019/2020 спортсменка под руководством Тутберидзе добилась больших успехов — она завоевала титул чемпионки Европы и стала серебряным призером чемпионата России, а также выиграла оба этапа и финал Гран-при.

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