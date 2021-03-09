Maxim показал оставшиеся за кадром фото Туктамышевой

«Лиза Туктамышева — посмотри, что осталось за кадром! Спортсменка, красавица, чемпионка и просто секс-символ Туктамышева появилась на обложке мартовского номера Maxim. В фотосессии, получившей название «Песнь льда и пломбира», Лиза продемонстрировала аппетитные формы, не раз сводившие с ума фанатов фигурного катания, а в интервью откровенно ответила на вопросы редакции, в том числе довольно провокационные!» — подписали публикацию в журнале.