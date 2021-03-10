Фристайлист Буров стал чемпионом мира в акробатике 

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Россиянин Максим Буров завоевал золотую медаль в акробатике на чемпионате мира по фристайлу, который проходит в Алма-Ате.

Результат 22-летнего Бурова составил 135,00 балла. Вторым стал Кристофер Лиллис из США (133,50), третье место — у ещё одного россиянина Павла Кротова (127,50).