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Лоза предложил использовать "Калинку" вместо гимна России на Олимпиаде

Газета.Ru
13 часов назад
Музыкант Юрий Лоза предложил использовать "Калинку" вместо гимна России на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает "СЭ".
По его мнению, на Играх в качестве альтернативы государственному гимну не получится использовать лирические песни отечественных исполнителей. Также Лоза выразил недоумение по поводу решения Спортивного арбитражного суда (CAS) запретить песню "Катюша".
"В этой композиции упоминания России нет. Даже самого слова "Россия" нет. Если нам вообще нельзя петь от своей страны, то это нужно оспаривать во всех возможных судах", - сказал артист.
Ранее сообщалось, что вратарь Александр Максименко признан лучшим игроком матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Динамо""Спартак".
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