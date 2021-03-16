Чемпионка России по фристайлу задержана с наркотиками 

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Чемпионка России по лыжному фристайлу призналась, что успела сделать закладку наркотиков в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash

По данным канала, Анна Орловская была победительницей чемпионата России в дисциплинах слоупстайл и хафпайп, вошла в десятку на этапе Кубка мира, но затем ее дисквалифицировали за допинг.

Девушка была задержана 15 марта с семью свертками запрещенных веществ, при себе у нее также было несколько мобильников, ключи банковские карты, утверждает Mash.

«Она призналась, что уже успела сделать закладочку на Крылатских холмах», — подчеркивается в сообщении.

«Рамблер» писал, что ранее свертки с подозрительным веществом правоохранители нашли у спутника звезды фильма «Я украду тебя у всего мира» актрисы Альвины Сабекия (Тозлиян).